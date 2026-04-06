Άρης Μακρής: Πιστεύω ότι ίσως να μου δημιούργησε κάποια επαγγελματικά ή προσωπικά προβλήματα όλο αυτό με την Άννα Μαρία Βέλλη

Ο Άρης Μακρής σε συνέντευξη που έδωσε στο Breakfast@Starαναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον αντίκτυπο που είχαν στη ζωή του οι φήμες περί κακοποιητικής σχέσης με την πρώην σύντροφό του, Άννα Μαρία Βέλλη.

Αρχικά, ο Άρης Μακρής είπε: «Δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνό μου πρόσφατα για κάποια τηλεοπτική δουλειά. Δεν είναι ότι χτυπάει και σε όλους συνέχεια. Πρέπει ο καθένας που δημιουργεί ένα σόου να βάλει ανθρώπους μέσα που θεωρεί ότι ταιριάζουνε και θα το αναδείξουν. Πιθανόν, σε κάποιο μελλοντικό σόου να θεωρήσουν ότι ταιριάζω κι εγώ και να χτυπήσει το τηλέφωνό μου.

Έχουν υπάρξει δουλειές που πήγαινα και δεν ένιωθα χαρούμενος. Χωρίς όμως να είμαι και δυστυχισμένος. Απλά να μην είμαι υπερκαλυμμένος. Ο λόγος είναι ότι αυτή η δουλειά δεν είχε την ποιότητα που είχα εγώ στο νου μου στην αρχή. Μπορεί να μην έβρισκα τελικά εγώ τον λόγο που βρισκόμουν σε αυτή τη δουλειά.

Για να είμαι ειλικρινής δεν έχω αντιμετωπίσει δύσκολες συμπεριφορές πουθενά. Είμαι ένας άνθρωπος κιόλας πολύ έτσι χαλαρός εγώ από μόνος μου οπότε δεν προκαλώ και τον άλλον να είναι έτσι αυστηρός, ή κακός, ή αγενής απέναντί μου. Οπότε και αυτό σημαίνει για μένα ότι δεν αντιμετωπίζω τέτοια προβλήματα».

Στη συνέχεια, για την επιστροφή του Your Face Sounds Familiar, ανέφερε: « Είχα χαρεί πάρα πολύ που είχα συμμετάσχει σε αυτό το show. Είναι ένα πολύ ωραίο και δημιουργικό show. Ήταν πάρα πολύ ωραία ήτανε. Περνούσαμε ωραία γιατί και το concept ήτανε έτσι πολύ ωραίο, δημιουργικό και διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Έχεις μία εβδομάδα να προετοιμαστείς για ένα act, που πρέπει να υποδυθείς κάποιον άλλον, ο οποίος μπορεί να μη σου ταιριάζει, να μην έχει να κάνει με σένα. Τις συνήθειές του, τον τρόπο που τραγουδάει… είναι πολύ δύσκολο αλλά ταυτόχρονα και ωραίο».

Για την Άννα Μαρία Βέλλη και τις φήμες ότι υπήρξε ο ίδιος κακοποιητής της, ο Άρης Μακρής απάντησε: «Φόβος δεν υπάρχει γι’ αυτή την ιστορία, και όντως την έχω αφήσει πίσω μου. Και γι’ αυτό το λόγο δεν θα ήθελα κιόλας να μπω σε αυτή την κουβέντα. Πιστεύω ότι ίσως να μου δημιούργησε και κάποια επαγγελματικά ή προσωπικά προβλήματα, αλλά χωρίς να μπορώ να το ξέρω σίγουρα».