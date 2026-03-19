Ανθή Βούλγαρη για Δέσποινα Βανδή και Δανάη Παππά: “Φαίνεται ότι είναι φίλες – Δεν υπάρχει κάτι περίεργο”

Τα «Beauty Stars 2026» πραγματοποιήθηκαν χθες και στην παρουσίαση βρισκόταν η Δανάη Παππά! Αμέσως μετά το τέλος, η Δέσποινα Βανδή ήταν αυτή που ανέλαβε να τραγουδήσει και να διασκεδάσει τον κόσμο.

Η Δανάη Παππά, μάλιστα, έκανε μια πάρα πολύ ωραία προσφώνηση για τη Δέσποινα Βανδή, η οποία με τη σειρά της, στο τέλος της έκανε αφιέρωση από τη σκηνή.

Η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε στον αέρα του «Κοινωνία ώρα Mega»: «Φαίνεται ότι είναι φίλες! Άρα, δεν υπάρχει κάτι περίεργο. Ο Μπισμπίκης είναι φίλος με τη Δανάη, είναι οικογενειακοί φίλοι όλοι μαζί, γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και κάνουν παρέα».