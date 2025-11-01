Αναστασία Παντούση: Στα social media μπλοκάρω κόσμο γιατί κάποιες απαντήσεις με πληγώνουν

Τόσο στην ανάγκη που νιώθει για την αποδοχή όσο και στα σχόλια στα social media αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Αναστασία Παντούση σε μία νέα συνέντευξη που παραχώρησε.

Η όμορφη πρωταγωνίστρια της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», το μεσημέρι του Σαββάτου (01/11) βρέθηκε ως καλεσμένη της Ναταλίας Γερμανού στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha. Μεταξύ άλλων, η Αναστασία Παντούση μίλησε για τη σημασία που έχει για εκείνην η αποδοχή, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο και διαχειρίζεται τα σχόλια στα social media.

«Την αποδοχή την έχω απόλυτη ανάγκη. Το θεωρώ σαν μια δική μου, προσωπική, αδυναμία», εξομολογήθηκε αρχικά η όμορφη πρωταγωνίστρια.

«Στα social media μπλοκάρω κόσμο, ναι. Όταν ξεπερνούν κάποια όρια ή όταν ανεβάσω κάτι που θα έχει να κάνει με κοινωνικό ή πολιτικό περιεχόμενο, τον κόσμο και την ανθρωπιά δηλαδή, βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά σ’ αυτόν τον άνθρωπο οπότε είναι εκτός των ορίων και της ιδεολογίας μου, ναι, εκεί δεν υπάρχει λόγος», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

«Γιατί έχω δει απαντήσεις που… πληγώνομαι, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Γι’ αυτό και έχω σταματήσει ίσως να ανεβάζω κάποια πράγματα. Γιατί δεν μπορώ να πάρω το feedback που το μυαλό μου δεν θα μπορεί να το εξηγήσει και η ψυχή μου δεν θα μπορεί να το αντέξει. Όχι, δεν μπορώ να το διαχειριστώ», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Αναστασία Παντούση στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στον Alpha.