Αλέξανδρος Αντωνόπουλος: Η Καίτη Κωνσταντίνου δεν ήταν σταρ, ήταν ένας απλός, σεμνός και ευθύς άνθρωπος

«Όταν παίζαμε “Παλέρμο”, η Καίτη Κωνσταντίνου ήταν η καλύτερη δολοφόνος» είπε ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.

Στην εκδήλωση για την Καίτη Κωνσταντίνου έδωσε το παρών ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο οποίος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Δεν σηκώθηκα να μιλήσω στην εκδήλωση γιατί τους πήραν όλους τα ζουμιά και θα με έπαιρναν κι εμένα», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος είπε στη συνέχεια: «Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που τιμούν στον τόπο τους τα παιδιά του τόπου τους. Η Καίτη είναι από τους ανθρώπους που δεν ξεχνιέται όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Η Καίτη δεν ήταν σταρ, ήταν ένας απλός, σεμνός και ευθύς άνθρωπος, είχε βλέμμα καθαρό. Θυμάμαι όταν ήμασταν πολύ πιο νέοι και παίζαμε στο σπίτι της Καβογιάννη “Πέφτει η νύχτα στο Παλέρμο”, η Καίτη ήταν η καλύτερη δολοφόνος, δεν την έπιανε κανείς ποτέ».