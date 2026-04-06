MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ακύλας για Eurovision 2026: Ανυπομονώ να δείτε τι έχουμε ετοιμάσει

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ακύλας βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την εμφάνισή του στην Eurovision 2026 κι ενώ πηγαινοέρχεται σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης όπου πραγματοποιεί εμφανίσεις, έπεσε επάνω στον Γρηγόρη Μπάκα από το Πρωινό.

Για την εμφάνιση μας στον ημιτελικό, ο Ακύλας είπε: «Είμαστε 4η θέση στον ηιτελικό. Άμα βγούμε μετά και στον τελικό 12η θέση, θα είμαστε πολύ καλά. Ήμουνα και στο Sing for Greece 4η θέση και πήγαν όλα πολύ καλά» και πρόσθεσε:

«Με τον Φωκά πάνε πάρα πολύ καλά οι πρόβες. Πάντα πάνε καλά με τον Φωκά οι πρόβες. Είναι εκπληκτικός, υπέροχος, και ανυπομονώ να δείτε τι έχουμε ετοιμάσει».

«Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή τα θετικά σχόλια που κάνουν για μένα. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Έχω δει αρκετές τέτοιες δηλώσεις και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι δίπλα μου και με στηρίζουνε, γιατί είναι κάτι δύσκολο αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω. Και έχω πολλά γύρω μου, έχω και τα αρνητικά σχόλια, οπότε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που με στηρίζουνε, είναι πολύ σημαντικό για μένα και για την ψυχολογία μου», κατέληξε ο Ακύλας.

Eurovision 2026 Ακύλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Μυτιλήνη: Βρέθηκε βλήμα πυροβολικού κατά τη διάρκεια εργασιών σε σπίτι

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Θρίλερ στη Γερμανία: Βρήκαν φιαλίδιο με ραδιενεργό δηλητήριο “πολώνιο 210” κατά τη διάρκεια πασχαλινού παιχνιδιού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Στουρνάρας: Καθοριστικός παράγοντας οικονομικής ανθεκτικότητας η πολιτική σταθερότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Ένταση στη βουλή ανάμεσα σε Μαρκόπουλο και Μάντζο: “Δεν θα μας κουνάτε το δάχτυλο”- “Τα παράθυρα έγιναν πόρτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χαλκιδική: Στις φλόγες το παλιό εργοστάσιο του Τσάνταλη – Επί τόπου η Πυροσβεστική

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Εργασίες διαγράμμισης από σήμερα στην 28η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης-Πλαγιαρίου-Επανομής – Σε ποιο τμήμα