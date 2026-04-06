Ακύλας για Eurovision 2026: Ανυπομονώ να δείτε τι έχουμε ετοιμάσει

Ο Ακύλας βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την εμφάνισή του στην Eurovision 2026 κι ενώ πηγαινοέρχεται σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης όπου πραγματοποιεί εμφανίσεις, έπεσε επάνω στον Γρηγόρη Μπάκα από το Πρωινό.

Για την εμφάνιση μας στον ημιτελικό, ο Ακύλας είπε: «Είμαστε 4η θέση στον ηιτελικό. Άμα βγούμε μετά και στον τελικό 12η θέση, θα είμαστε πολύ καλά. Ήμουνα και στο Sing for Greece 4η θέση και πήγαν όλα πολύ καλά» και πρόσθεσε:

«Με τον Φωκά πάνε πάρα πολύ καλά οι πρόβες. Πάντα πάνε καλά με τον Φωκά οι πρόβες. Είναι εκπληκτικός, υπέροχος, και ανυπομονώ να δείτε τι έχουμε ετοιμάσει».

«Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή τα θετικά σχόλια που κάνουν για μένα. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Έχω δει αρκετές τέτοιες δηλώσεις και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι δίπλα μου και με στηρίζουνε, γιατί είναι κάτι δύσκολο αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω. Και έχω πολλά γύρω μου, έχω και τα αρνητικά σχόλια, οπότε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που με στηρίζουνε, είναι πολύ σημαντικό για μένα και για την ψυχολογία μου», κατέληξε ο Ακύλας.