Ξάνθη: “Βούλιαξε”… στην άσφαλτο απορριμματοφόρο – Δείτε βίντεο

Στην… άσφαλτο «βούλιαξε» ένα απορριμματοφόρο όχημα το πρωί της Κυριακής (01/02) στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου, μια από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης, με το όχημα μάλιστα να σηκώνεται στον αέρα κατά το ήμισυ.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε η Αστυνομία για την καταγραφή του περιστατικού, το οποίο όπως ήταν φυσικό προκάλεσε αναστάτωση στους περιοίκους που βγήκαν στον δρόμο και στα μπαλκόνια τους για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία για την απομάκρυνση του οχήματος, ώστε να τεθεί εκ νέου σε κυκλοφορία ο δρόμος.

Δείτε το βίντεο από το xanthinea: