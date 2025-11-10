MENOY

Βορίζια: “Δεν βρίσκονταν στο σημείο που έπεσαν πυροβολισμοί”, υποστηρίζει ο δικηγόρος των τριών αδελφών Φραγκιαδάκη

Αρνητική στάση τηρούν τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που προφυλακίστηκαν την Κυριακή, μετά την απολογία, αναφορικά με την εμπλοκή τους στο μακελειό στα Βορίζια.

Όπως αναφέρει το patris, οι τρεις άνδρες, πριν πάρουν τον δρόμο για τη φυλακή, αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Μάλιστα, ο δικηγόρος τους, Γιώργος Στειακάκης, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών οι εντολείς του δεν βρίσκονταν στο σημείο, όταν έγινε το αιματηρό περιστατικό.

«Δεν ήταν παρόντες στο σημείο όπου ανταλλάχθηκαν οι πυροβολισμοί, πάνω στο δρόμο που περνούσε ο θανών πυροβολώντας. Και οι τρεις εξήγησαν στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα πού ακριβώς βρίσκονταν», ανέφερε μιλώντας στο patris ο κ. Στειακάκης και συνέχισε:

«Όπως εξιστόρησαν είχαν φύγει από το σημείο που ήταν η αστυνομία και ο πραγματογνώμονας, εκεί όπου είχε εκραγεί η βόμβα, και είχαν κατέβει στα σπίτια τους. Εκεί δηλαδή που τραυματίστηκαν οι άνθρωποι. Ο ένας βρισκόταν κάτω στο σπίτι του και είδε πως στο δρόμο βρίσκονταν περίπου 10 άτομα ενώ ο δεύτερος ανέβαινε στο σπίτι του και στο άκουσμα των πυροβολισμών έπεσε κάτω και δεν είδε τι έγινε. Κανείς από τους δύο δεν κρατούσε όπλο και δεν έκανε κάποια χρήση όπλου».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την δικηγόρο Αλεξάνδρα Σπανάκη, ο 19χρονος αδερφός δεν βρισκόταν στο σημείο που έγινε το αιματηρό επεισόδιο, αλλά έφτασε αμέσως μετά τους.

Επιπλέον, ο κ. Στειακάκης θέλησε να στείλε και ένα μήνυμα προς όλους στο χωριό, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

«Πρέπει να επικρατήσει η ηρεμία, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και η τοπική κοινωνία να βάλει νερό στο κρασί της. Να αφήσουν τα μίση και τα πάθη στην άκρη γιατί υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που ευτυχώς δεν έχασαν την ζωή τους. Πρέπει να επικρατήσει η ψυχραιμία και το βλέμμα στο μέλλον», τόνισε σχετικά στο patris.

