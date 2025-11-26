Τραγωδία στη Ρόδο: “Αυτό που προέχει είναι να έρθει η σορός του παιδιού μου στο Ηράκλειο” λέει ο πατέρας του 19χρονου οπλίτη

Χθες έφυγε από την Ρόδο αφήνοντας χαρούμενο τον γιο του και σήμερα επιστρέφει για να παραλάβει τη σορό του. Ο πόνος για την οικογένεια του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη είναι ανείπωτος.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την Ρόδο, ο πατέρας του επαγγελματία οπλίτη που βρήκε τραγικό θάνατο το πρωί της Τετάρτης , όταν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στο πεδίο βολής της Αφάντου εξερράγη χειροβομβίδα, μίλησε στο Creta24.

«Αυτό που προέχει είναι να έρθει η σορός του παιδιού μου το συντομότερο δυνατόν στο Ηρακλειο. Μας είπαν πως θα ταξιδέψει αύριο από Ρόδο με C130», δηλώνει εμφανώς συντετριμμένος.

Ο ίδιος νωρίτερα σε δηλώσεις του τόνισε πως το μόνο που θέλει είναι να μάθει τι συνέβη πραγματικά και να γίνει καλά ο τραυματισμένος Επιλοχίας, που βρισκόταν μαζί με τον γιο του την ώρα της έκρηξης και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο Ραφαήλ, που μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε κλείσει τα 19 του χρόνια βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν στο πλαίσιο άσκησης εκπαίδευσης εξερράγη χειροβομβίδα.

Ο 19χρονος, με καταγωγή από το Τυμπάκι, είχε αποφασίσει να γίνει Επαγγελματίας Οπλίτης και έτσι μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας και την βασική του εκπαίδευση στη Λαμία, τοποθετήθηκε στη Ρόδο.

Βρισκόταν στο στρατόπεδο μόλις δύο ημέρες, ενώ η μοιραία άσκηση φέρεται να ήταν η πρώτη του στη νέα μονάδα.

Η έρευνα που διέταξε το ΓΕΕΘΑ για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.