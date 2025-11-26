MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης από έκρηξη αμυντικής χειροβομβίδας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ρόδο καθώς ένας 19χρονος που υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής έχασε τη ζωή του.

Επίσης στην ίδια έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας ακόμα στρατιωτικός, σύμφωνα με την Rodiaki.

Αυτή την ώρα, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή το δεύτερο άτομο.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πεδίο βολής που βρίσκεται στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν τα δύο άτομα (πυροτεχνουργοί) που υπηρετήσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Από τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσε η “Ροδιακή” η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Ρόδος

