Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στα Χανιά – Αυξημένα μέτρα με ανιχνευτή μετάλλων και έρευνες για εκρηκτικά

Με πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας που περιλαμβάνουν μέχρι και ανιχνευτή μετάλλων έγινε η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα εισόδου οπλισμένων ατόμων.

Προηγήθηκε και έρευνα με σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών τόσο στον προαύλιο χώρο όσο και το εσωτερικό του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί χωρίς απρόοπτα, όπως κι έγινε.

Φωτογραφία: Intime

Οι συγγενείς της γυναίκας ντυμένοι στα μαύρα, αποχαιρέτησαν την 56χρονη που εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο αποχαιρετισμός της 56χρονης τελέστηκε μέσα σε βουβό θρήνο, με τους συγγενείς της να ζητούν να σταματήσει ο κύκλος του αίματος και να μπει ένα τέλος σε μια βεντέτα που συγκλονίζει ολόκληρη την Κρήτη, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο του Αλικιανού, δίπλα στον σύζυγό της, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από δύο χρόνια.

Να σημειωθεί ότι το χωριό Αλικιανός ήταν φρούριο, λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας και αστυνομικοί ήταν σε όλους τους δρόμους γύρω από την εκκλησία ώστε να αποφευχθούν νέα επεισόδια βίας.

