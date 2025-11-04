MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για το μακελειό στα Βορίζια – Εκεί κρατούνται συγγενείς του 39χρονου θύματος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Τρίτης στελέχη του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος, με φόντο το μακελειό με τους 2 νεκρούς στα Βορίζια.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, σε αυτές τις φυλακές κρατούνται συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου. Στο συγκεκριμένο μακελειό σκοτώθηκε και μία 56χρονη γυναίκα η οποία θα κηδευτεί σήμερα στα Χανιά. 

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκε ένα μαχαίρι και ένα κινητό το οποίο μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

Βορίζια

