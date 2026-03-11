Θεσσαλονίκη: “Ξεκίνησε μια μάχη που ήταν ήδη χαμένη”, λέει η δικηγόρος του αστυνομικού που έμαθε ότι είχε καρκίνο έναν χρόνο αργότερα

Η τραγική ιστορία του 55χρονου αστυνομικού που πληροφορήθηκε μετά από έναν ολόκληρο χρόνο ότι πάσχει από καρκίνο, ξεκίνησε στα τέλη του 2022, όταν ένιωσε έντονο πόνο στο κάτω δεξί μέρος της κοιλιάς και μεταφέρθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο της βόρειας Ελλάδας. Οι γιατροί έκριναν ότι επρόκειτο για σκωληκοειδίτιδα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2023, ο αστυνομικός δέχθηκε ένα τηλεφώνημα που επρόκειτο να αλλάξει δραματικά τη ζωή του. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής τον κάλεσε στο γραφείο του για να τον ενημερώσει για κάτι σοβαρό: στη βιοψία που είχε ληφθεί κατά την επέμβαση είχε εντοπιστεί αδενοκαρκίνωμα, δηλαδή κακοήθεια. Εκείνη ήταν η στιγμή που έμαθε ότι έπασχε από καρκίνο.

Η ενημέρωση αυτή σήμανε την αρχή μιας δύσκολης και άνισης μάχης για τον 55χρονο αστυνομικό. Ο ίδιος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη καταγγέλλοντας την καθυστέρηση στην ενημέρωση, υποστηρίζοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη θεραπεία του.

«Είναι πραγματικά τραγικό, σε μια εποχή που μιλάμε για τεχνολογική πρόοδο και εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, να χάνει ένας άνθρωπος τη ζωή του εξαιτίας μιας διάγνωσης που καθυστέρησε έναν ολόκληρο χρόνο», ανέφερε η Άρτεμις Διαλυνάς, τονίζοντας ότι η δικαστική μάχη για τη διερεύνηση των ευθυνών θα συνεχιστεί μέχρι τέλους».

Βράχος και ασπίδα για την οικογένεια του και για την κατάκοιτη γυναίκα του ήταν ο Θωμάς μέχρι και την τελευταία στιγμή της περιπέτειας τους. «Ήταν ένας άνθρωπος που στεκόταν πάντα στο πλευρό της οικογένειάς του και ιδιαίτερα της συζύγου του, η οποία είναι κατάκοιτη εδώ και είκοσι χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος φιλότιμος, με συνείδηση, που ως αστυνομικός πάλευε καθημερινά για την ασφάλεια όλων μας. Και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα, χωρίς να έχει ενημερωθεί σωστά και χωρίς να έχει ερωτηθεί για όσα συμβαίναν. Εμείς συνεχίζουμε τη δικαστική πορεία της υπόθεσης. Η κατηγορία πλέον αλλάζει: από σωματική βλάβη μετατρέπεται σε ανθρωποκτονία από αμέλεια και θα το πάμε μέχρι το τέλος» λέει στο newsit.gr η δικηγόρος του.

Προς το παρόν η κατηγορία έχει απαγγελθεί σε βάρος του γιατρού. Ωστόσο οι ευθύνες δεν περιορίζονται μόνο εκεί και εκτιμάται ότι διατρέχουν κάθετα ολόκληρο το σύστημα του νοσοκομείου, δηλαδή τη διοίκηση, αλλά και τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Παρά τις προσπάθειες και τη μάχη που έδωσε με την ασθένεια, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Μετά από περίπου δύο χρόνια αγώνα, ο Θωμάς Πουλιόπουλος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της 10ης Μαρτίου 2026, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, στους συναδέλφους του και σε όσους παρακολουθούσαν την υπόθεσή του.

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση και θεωρώ πως δεν θα πρέπει να στραφεί αποκλειστικά εναντίον του κατηγορούμενου χειρουργού. Υπάρχει ένας ευρύτερος κύκλος προσώπων από τον οποίο θα πρέπει να αναζητηθούν πιθανές ποινικές ευθύνες. Θεωρώ ότι θα ήταν άδικο να επωμιστεί αποκλειστικά ο κατηγορούμενος χειρουργός το βάρος αυτής της υπόθεσης. Υπάρχουν πολλά νομικά και ουσιαστικά ζητήματα τα οποία ο ίδιος θα εκθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης όταν του δοθεί η δυνατότητα» λέει ο δικηγόρος του χειρουργού στο newsit.gr.

Σύμφωνα με τον δικηγόρου του γιατρού ο εντολέας του έπραξε με βάση τα δεδομένα που είχε και υπήρξαν καθυστερήσεις που οφείλονται σε πρακτικές και διαδικασίες του νοσοκομείου. «Ο ίδιος διενήργησε τη χειρουργική επέμβαση με βάση τα δεδομένα που είχε στη διάθεσή του εκείνη τη στιγμή και δεν υπήρχε ένδειξη κατεπείγοντος ώστε να προχωρήσει σε διαφορετική διαδικασία. Στη συνέχεια υπήρξαν καθυστερήσεις, οι οποίες φαίνεται να σχετίζονται με διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθούνταν στο νοσοκομείο και ειδικότερα στο παθολογοανατομικό τμήμα, όπου έγινε η βιοψία και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων» υποστηρίζει ο δικηγόρος Παρασκευάς Σπυράτος.

Η υπόθεση του Θωμά Πουλιόπουλου είχε ήδη ανοίξει τον «ασκό του Αιόλου», καθώς μετά τις αποκαλύψεις για την καθυστερημένη ενημέρωση ήρθαν στο φως και άλλες καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά, γεγονός που οδήγησε τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν ευρύτερα τη λειτουργία του νοσοκομείου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.