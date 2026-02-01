Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στο τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη Καμπανού – Παρών και ο Σιάο – Βίντεο και φωτο

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού μετά την επίθεση 12 χούλιγκανς του ΠΑΟΚ, στην οδό Θ. Γαζή (έχει μετονομαστεί σε Άλκη Καμπανού) στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα το πρωί τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη στο σημείο της δολοφονίας του και παρά την κακοκαιρία όλη η οικογένεια του Άρη αλλά και απλοί πολίτες ήταν εκεί για να αποτίσει φόρο τιμής.

Αθλητές από τις ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ του Άρη αλλά και από άλλα τμήματα του συλλόγου βρέθηκαν στο σημείο και άφησαν κεριά και λουλούδια στο σημείο όπου ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου του 2022.

Παρόντες ήταν και οι γονείς του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός και Μελίνα Κακουλίδου, οι οποίοι έχασαν με τόσο άδικο τρόπο το παιδί τους.

«Πρόκειται για μια τραγική επέτειο, μια θλιβερή ημέρα», ανέφερε σε δηλώσεις της η κα Κακουλίδου ενώ ευχαρίστησε τους φίλους του Άρη και όσους βρέθηκαν σήμερα στο σημείο της δολοφονίας του παιδιού της παρά τον άσχημο καιρό. Παράλληλα στάθηκε στο ότι αυτή η θλιβερή επέτειος συμπίπτει χρονικά με την τραγωδία στη Ρουμανία και τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ. «Είμαι συγκλονισμένη με αυτό το γεγονός. Να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, να μην χάσουμε άλλα νέα παιδιά», είπε.

Παρόντες μεταξύ άλλων στο τρισάγιο που τελέστηκε με πρωτοβουλία του ΑΣ Άρης ήταν ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Χάρης Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Σίμος Αϊβαζίδης, ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας, Μανόλο Χιμένεθ καθώς και αθλητές από τμήματα ανδρών και γυναικών της κιτρινόμαυρης οικογένειας.

«Άλκης ζωντανός, για πάντα Αρειανός», φώναξαν όσοι βρέθηκαν στο σημείο μετά την τέλεση του τρισαγίου.

Υπενθυμίζεται πως χθες το βράδυ μετά από πρωτοβουλία της δομής «Εις το όνομα του Άλκη» άφησαν κεριά και λουλούδια στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη.