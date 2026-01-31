Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στο σημείο δολοφονίας του Άλκη – Κεριά, λουλούδια και δύο τραγούδια στη μνήμη του – Δείτε βίντεο

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού μετά την επίθεση 12 χούλιγκανς του ΠΑΟΚ, στην οδό Θ. Γαζή (έχει μετονομαστεί σε Άλκη Καμπανού) στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα το βράδυ, με πρωτοβουλία της Δομής «Εις το όνομα του Άλκη», δεκάδες πολίτες τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη αφήνοντας κεράκια και λουλούδια στο σημείο όπου ξεψύχησε.

Στο σημείο βρέθηκαν και οι γονείς του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός και Μελίνα Κακουλίδου, οι οποίοι έχασαν με τόσο άδικο τρόπο το παιδί τους και ήταν εμφανώς συγκινημένοι κατά την εκδήλωση στη μνήμη του.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Άλκη ενώ συγκίνηση προκάλεσε στους παριστάμενους η ερμηνεία των τραγουδιών «Μη με χτυπάτε άλλο» και «καλό ταξίδι Αλκη» που γράφτηκαν για τον αδικοχαμένο νέο.

Αύριο το πρωί με πρωτοβουλία του ΑΣ Άρης θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του Αλκη Καμπανού στο σημείο όπου έπεσε νεκρός μετά τη δολοφονική επίθεση.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Το ρολόι έδειχνε 00:19 της 1ης Φεβρουαρίου 2022 όταν η παρέα του αδικοχαμένου Άλκη δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση από τους μαινόμενους χούλιγκανς. Οι δράστες πλησίασαν τα θύματά τους την ώρα που βρίσκονταν στα σκαλιά της οικοδομής της οδού Γαζή , τους ρώτησαν “τι ομάδα είστε” και όταν ένας εξ αυτών απάντησε “Άρης”, τους επιτέθηκαν με βιαιότητα, κραδαίνοντας λοστούς, μαχαίρια, στειλιάρια, πτυσσόμενα κλομπ, μεταλλικούς σωλήνες, ακόμη και… δρεπάνι! Ακόμη και όταν ο Άλκης τους εκλιπαρούσε να σταματήσουν, εκείνοι συνέχισαν απτόητοι να τον χτυπούν μέχρι να ξεψυχήσει

Η δολοφονική αυτή επίθεση με οπαδικά κίνητρα, έκοψε το νήμα της ζωής του Άλκη Καμπανού σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Δύο φίλοι του τραυματίστηκαν. Αμέσως μετά το φονικό χτύπημα, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και προσπάθησαν εκ των υστέρων να κρύψουν τα ίχνη τους. Λίγες μέρες μετά συνελήφθησαν. Στη δίκη που ακολούθησε μόνος ένας παραδέχτηκε πως χτύπησε τον Άλκη. Και οι 12 καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό σε πολυετείς καθείρξεις ενώ πλέον η υπόθεση εκδικάζεται στο Εφετείο καθώς ο πρώην προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Καλίδης, είχε ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ζητώντας μεγαλύτερες ποινές για τους περισσότερους.

Συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της εισαγγελίας χαρακτήρισε εσφαλμένη αποφαση την μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καθώς έκρινε ότι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο.