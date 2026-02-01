Θεσσαλονίκη: Τρισάγιο από τον Ερασιτέχνη Άρη σήμερα στη μνήμη του Άλκη Καμπανού για τα τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την άγρια δολοφονία του Άλκη Καμπανού στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη. Ο Άλκης Καμπανός έπεσε θύμα της τυφλής οπαδικής δολοφονικής επίθεσης από 12 χούλιγκανς του ΠΑΟΚ τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου του 2022.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ακόμη τεσσάρων χρόνων από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ο ΑΣ Άρης ανακοίνωσε τη διοργάνωση τρισαγίου στη μνήμη του, σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στις 11:00 το πρωί. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον τόπο της τραγωδίας, εκεί όπου γράφτηκε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της οπαδικής βίας στη χώρα.

Η ανακοίνωση του ΑΣ Άρης

Τέσσερα χρόνια χωρίς φως. Τέσσερα χρόνια θλίψης, πένθους και θρήνου συμπληρώνονται την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου από την μαύρη μέρα της εν ψυχρώ δολοφονίας του Αλκη Καμπανού. Ενός 19χρονου παιδιού, που άφησε την τελευταία του πνοή στα σκαλοπάτια της Γαζή, που από τότε φέρει το όνομά του. Οδός Αλκης Καμπανού.

Δεν υπάρχει μέρα στην οικογένεια του ΑΡΗ που να μην θυμόμαστε τον Αλκη. Και δεν θα υπάρξει μέρα που θα τον ξεχάσουμε. Ποτέ.

Αυτήν την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ θα τελέσει τρισάγιο στη μνήμη του Αλκη. Χρέος μας και καθήκον μας είναι να είμαστε εκεί, στον τόπο της τραγωδίας, όσοι μπορούμε περισσότεροι από την οικογένεια του ΑΡΗ.

Για να τιμήσουμε, να υπενθυμίσουμε, να φωνάξουμε, να αλλάξουμε. Για να κρατήσουμε για πάντα ζωντανό τον Αλκη μας.