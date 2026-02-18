Θεσσαλονίκη: Σοβαρές ζημιές από τον δυνατό Βαρδάρη στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Θαλάσσιων Αθλημάτων – Δείτε βίντεο

Προβλήματα από τους ισχυρούς ανέμους που σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη

Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις του Ομίλου Θαλάσσιων Αθλημάτων, στη Θεσσαλονίκη, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν από χθες στην πόλη και φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ.

Οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν λαμαρίνες από τα υπόστεγα με συνέπεια τα κύματα του Θερμαϊκού που σκεπάζουν τις εγκαταστάσεις να πλημμυρίσουν τους χώρους του ομίλου.

Άλλωστε οι πολύ ισχυροί άνεμοι έχουν βγάλει τη θάλασσα στη στεριά, με τα νερά του Θερμαϊκού να καλύπτουν μέρος του παραλιακού μετώπου. Μάλιστα στη νέα παραλία ο Θερμαϊκός ξέβρασε ξύλα και άλλα φερτά υλικά.

Οι ισχυροί άνεμοι που σαρώνουν από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη είχαν ως συνέπεια τις πτώσεις δεκάδων δέντρων. Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί πάνω από 180 κλήσεις για πτώσεις δέντρων ενώ έχουν προκληθεί και ζημιές σε αυτοκίνητα. Παράλληλα έχουν πέσει και κολόνες φωτισμού και ηλεκτροδότησης.