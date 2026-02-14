Θεσσαλονίκη: Πού θα κυμανθούν οι τιμές της λαγάνας την Καθαρά Δευτέρα

Δεκάδες τόνους λαγάνας θα ξεφουρνίσουν και φέτος τα αρτοποιεία της Θεσσαλονίκης προκειμένου να εξυπηρετήσουν την Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου τους χιλιάδες καταναλωτές.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, κ. Έλσα Κουκουμέρια η τιμή της λαγάνας θα τηρηθεί στα περσινά επίπεδα και συγκεκριμένα η απλή λαγάνα θα πωλείται από 2,30 έως 2,50 ευρώ.

«Όλες οι λαγάνες που πωλούνται στα αρτοποιεία της Θεσσσαλονίκης είναι χειροποίητες. Φέτος η τιμή της απλής λαγάνας θα είναι με πέρυσι και θα πωλείται από 2,30 ως 2,50 ευρώ» είπε η κ. Κουκουμέρια προσθέτοντας ότι «οι λαγάνες με επιπλέον υλικά όπως ελιά κλπ θα είναι ακριβότερες και θα πωλούνται προς 3 ευρώ».

Ουρές για μια λαγάνα έξω από αρτοπειίο στη Θεσσαλονίκη / Αρχείου Intime

Εξήγησε ότι η απλή λαγάνα είναι 400 γραμμαρίων καθώς πρέπει να ζυμώνεται στο χέρι και παραδοσιακά οι φούρνοι της Θεσσαλονίκης «βγάζουν τις λαγάνες σε μικρότερο μέγεθος σε σχέση με την Αθήνα και άλλες περιοχές ακριβώς για να ζυμώνονται στο χέρι κι όχι σε μηχάνημα. Αν δεν ζυμωθεί στο χέρι δεν είναι λαγάνα».

Πρόσθεσε δε, ότι οι φούρνοι της πόλης «θα βγάλουν κάποιες λαγάνες το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου για εκείνους που θα φύγουν για κάποιο ταξιδάκι και θα θελήσουν να προμηθευτούν λαγάνες» ενώ η κυρίως παραγωγή του ξεχωριστού αυτού άρτου «θα γίνει το βράδυ της Κυριακής για να πωληθούν ζεστές στους καταναλωτές το πρωί της Καθαράς Δευτέρας».

Intime

Η κ. Κουκουμέρια ανέφερε ότι παρά τις τεράστιες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής οι φούρνοι κρατούν όσο μπορούν χαμηλές τις τιμές των προϊόντων τους αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η τιμή του ψωμιού δεν έχει αυξηθεί από το 2021».

«Από το 2021 δεν έχει πάρει καμία αύξηση το ψωμί που συνεχίζει να πωλείται προς 1,10- 1,20 ευρώ» ανέφερε.

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος συνεχίζει να δίνει τη μάχη όπως είπε η κ. Κουκουμέρια προκειμένου να αλλάξει νόμος του 2015 με τον οποίο «βαφτίστηκαν» ως φούρνοι ακόμα και τα σημεία που πωλούν ψωμί το οποίο είναι κατεψυγμένο και απλά το ψήνουν.

«Το 2015 με το τρίτο μνημόνιο ονομάστηκαν φούρνοι όλα τα σημεία που πουλάνε ψωμι. Εμείς θέλουμε να μας επιστρέψουν το όνομα μας γιατί φούρνος είναι εκεί που το ψωμί ξεκινάει από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι να μπει στο ράφι προς πώληση. Όλα τα σημεία που ψήνουν κατεψυγμένο ψωμί δεν είναι φούρνοι» τόνισε η κ. Κουκουμέρια.