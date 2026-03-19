Θεσσαλονίκη: “Οι γονείς των μαθητών που βανδάλισαν σχολεία, έπεσαν από τα σύννεφα” – Πλήρωσαν 7.000 ευρώ, πώς εντοπίστηκαν οι ανήλικοι

Ο Δήμος Θέρμης έστειλε τον λογαριασμό για την αποκατάσταση των ζημιών στους γονείς των μαθητών που βανδάλισαν τα σχολεία

Βαθιά το χέρι στην τσέπη έβαλαν γονείς στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καλύψουν τα «σπασμένα» των παιδιών τους, όταν ενημερώθηκαν ότι προκάλεσαν σοβαρές φθορές σε δύο σχολεία του Δήμου Θέρμης.

Πρόκειται για εννέα ανηλίκους ηλικίας 12 έως 16 ετών, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι βανδάλισαν το 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης στο Τριάδι και το νηπιαγωγείο της Σουρωτής, το περασμένο έτος, με το κόστος των ζημιών να φτάνει συνολικά τις 7.000€.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να χαίρομαι ή να λυπάμαι. Πιο πολύ λυπάμαι για αυτό που έγινε. Το ότι τα παιδιά παραδέχθηκαν την πράξη τους είναι θετικό. Ας γίνει ένα παράδειγμα προς αποφυγή και για άλλα σχολεία», ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας, Στέλιος Αποστόλου.

Λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για τη φετινή χρονιά, η διευθύντρια του 7ου Νηπιαγωγείου Θέρμης αντίκρισε το χάος που επικρατούσε. «Δεν υπήρχε σημείο στην αυλή χωρίς σπασμένα γυαλιά, σκουπίδια και κατεστραμμένα καρεκλάκια». Όπως είπε, οι δράστες μπήκαν στον χώρο πηδώντας τα κάγκελα και σπάζοντας τους προκάτ τοίχους. «Στα βίντεο είδαμε να κρατάνε αντικείμενα και να χτυπάνε τους τοίχους. Δεν πήραν τίποτα, απλά έσπασαν πίνακες, κλιματιστικά, μόνιτορ, υπολογιστές και θρανία. Ό,τι υπήρχε μέσα, το κατέστρεψαν», εξηγεί η κ. Ναταλία Καρτάλη.

Αμέσως κατατέθηκε μήνυση στην αστυνομία, ενώ για την ταυτοποίηση των δραστών αξιοποιήθηκε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας διπλανού σχολείου ενώ συνέλεξαν και δείγματα DNA από το σημείο προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των ανήλικων δραστών. Ο δήμος Θέρμης από την πρώτη στιγμή προχώρησε στην αποκατάσταση των ζημιών προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει η σχολική χρονιά.

«Η έρευνα της αστυνομίας κράτησε μήνες και κάποια στιγμή μας ενημέρωσαν ότι εντόπισαν ποια παιδιά έκαναν τους βανδαλισμούς. Κάλεσα τους τέσσερις γονείς, οι οποίοι στην αρχή αντέδρασαν. Όμως η αστυνομία επέμενε και όταν τους κάλεσε και είδαν το καταγεγραμμένο υλικό, πείστηκαν. Σοκαρίστηκαν που είδαν τα παιδιά τους, καθώς πρόκειται για αξιοπρεπείς ανθρώπους. Έπεσαν από τα σύννεφα, όπως γίνεται συνήθως», είπε ακόμα ο κ. Αποστόλου.

Μετά την ταυτοποίηση ο ίδιος ο αντιδήμαρχος ενημέρωσε τους γονείς ότι πρέπει να πληρώσουν την αποκατάσταση των φθορών, οι οποίες κόστισαν 4.400€. «Ήθελαν λίγο χρόνο να το συνειδητοποιήσουν. Το παραδέχτηκαν και συμφώνησαν να πληρώσουν. Η άλλη λύση ήταν ο Δήμος να κινηθεί δικαστικά, κάτι που κανείς δεν ήθελε», ανέφερε ο κ. Αποστόλου.

Όσον αφορά στο δεύτερο σχολείο, το νηπιαγωγείο της Σουρωτής, όπου σημειώθηκαν βανδαλισμοί το περασμένο φθινόπωρο, διαπιστώθηκε ότι άλλοι πέντε μαθητές, επίσης ανήλικοι, ευθύνονται για ζημιές ύψους 2.500 ευρώ. Και εκεί οι γονείς αποζημιώσαν για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Σύμφωνα με τον κ. Αποστόλου, πριν από περίπου ένα μήνα σημειώθηκε και νέος βανδαλισμός στον ίδιο δήμο, αυτή τη φορά σε σχολείο στην Αγία Παρασκευή, με τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.

«Κάποιοι έκοψαν με κόφτη το καλώδιο της τροφοδοσίας του ρεύματος του σχολείου και θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί. Έσπασαν κάγκελα και τζάμια απορώ πώς δεν κόπηκαν».