Θεσσαλονίκη: Ο αθλητής από τον Σοχό που ολοκλήρωσε τους έξι κορυφαίους μαραθωνίους στον κόσμο

Ο Θωμάς Τσιλιπήρας με καταγωγή από τον Σοχό ολοκλήρωσε τους έξι κορυφαίους μαραθωνίους στον κόσμο, πετυχαίνοντας μία πολύ σημαντική διάκριση.

Πρόκειται για τους μαραθωνίους της Βοστώνης, του Λονδίνου, του Βερολίνου, του Σικάγο, της Νέας Υόρκης και του Τόκιο, όπως λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος».

Με τον τερματισμό στο Τόκιο την 1η Μαρτίου ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε το μετάλλιο των έξι αστεριών.

«Ο μαραθώνιος απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία. Εγώ το πίεσα λίγο χρονικά καθώς μέσα σε σχεδόν 23 μήνες ολοκλήρωσα και τους έξι μαραθωνίους, οπότε ήταν ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Θ. Τσιλιπήρας.