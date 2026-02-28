MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Μεγαλειώδης πορεία για τα τρία χρόνια από τη μαύρη επέτειο των Τεμπών – Βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η μεγαλειώδης πορεία στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Διαβάστε επίσης: “Δεν ξεχνάμε”: Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών – Φωτογραφίες και βίντεο

Με κεντρικό σύνθημα «δεν ξεχνάμε» χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποιούν πορεία προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Όπως λένε, ζητούν «την τιμωρία των υπευθύνων όσο ψηλά κι αν βρίσκονται για το έγκλημα των Τεμπών». Κρατώντας πανό και πλακάτ με φωτογραφίες των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη αλλά και φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές κινούνται στο κέντρο της πόλης.

Πριν την έναρξη της πορείας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57 νεκρών.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Κατά τη διάρκεια αυτής ακούστηκαν συνθήματα για την τραγωδία και την απονομή δικαιοσύνης ενώ πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από εκπροσώπους φορέων, εργαζομένων στα τρένα αλλά και συγγενών των θυμάτων.

«Για εμάς ο χρόνος σταμάτησε εκείνο το βράδυ», ανέφερε στην ομιλία της η Σμαρώ Οικού, η οποία έχασε τον αδερφό της στην τραγωδία των Τεμπών. Όπως είπε, «δεν στέκομαι εδώ μόνο ως ομιλήτρια αλλά ως αδερφή». Υπογράμμισε πως οι συγγενείς δεν ζητούν εκδίκηση αλλά δικαιοσύνη ώστε η τραγωδία των Τεμπών να μην συμβεί ξανά και κανείς άλλος να μην θρηνήσει δικούς του ανθρώπους.

Στην τοποθέτησή της η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, αναφέρθηκε σε διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για την κατάσταση του σιδηροδρόμου, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά του κράτους και της σημερινής κυβέρνησης κάνοντας λόγο για «απόπειρα συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών».

Από νωρίς το πρωί άνθρωποι όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου προκειμένου να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Θεσσαλονίκη

