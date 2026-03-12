Θεσσαλονίκη: Καλώδιο κόπηκε από κολόνα και έπεσε σε βενζινάδικο – “Θα μπορούσε να γίνει έκρηξη, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έρχεται να φτιάξει τη βλάβη”

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στο thestival.gr, ένα καλώδιο ρεύματος κόπηκε και κατέληξε στον χώρο του πρατηρίου υγρών καυσίμων, στην οδό Γιαννιτσών. “Το καλώδιο πέρασε δίπλα από τον υπάλληλο. Θα μπορούσε να γίνει έκρηξη, να ανατιναχθεί το τετράγωνο”, δήλωσε στο thestival.gr ο υπεύθυνος του καταστήματος.

Στο σημείο κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία αλλά και η Πυροσβεστική υπό τον φόβο να χρειαστούν μέτρα πυρασφάλειας. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του πρατηρίου, για το συμβάν ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή και ο ΔΕΔΔΗΕ, όμως κλιμάκιο της υπηρεσίας έσπευσε στο σημείο με καθυστέρηση. “Απομάκρυναν απλά το καλώδιο και δεν έκαναν τίποτα άλλο”, αναφέρει ο υπεύθυνος καταστήματος.

Όπως λέει, την ώρα του περιστατικού θα μπορούσε να υπάρχει βυτίο στο πρατήριο για τον ανεφοδιασμό του καταστήματος. “Ευτυχώς που δεν είχαμε βυτίο εδώ σήμερα, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί”, λέει.

Ο ίδιος μάλιστα καταγγέλλει πως για την αποκατάσταση της βλάβης, πρέπει να ενημερώσει τηλεφωνικός τον ΔΕΔΔΗΕ για την καταγραφή. “Τους κάλεσα και μου ζήτησαν να δώσω και τον κωδικό παροχής. Τους εξήγησα ότι δεν έχουμε ρεύμα και δεν έχουμε πρόσβαση αλλά επιμένουν”, καταγγέλλει επίσης στο thestival.gr ο υπεύθυνος του καταστήματος και διερωτάται γιατί χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία, εφόσον γνωρίζουν το σημείο που έχει κοπεί το καλώδιο. Πρόσθεσε δε πως η πρώτη εκτίμηση που του δόθηκε για το κομμένο καλώδιο είναι η φθορά στο δίκτυο.