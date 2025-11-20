Θεσσαλονίκη: Έτσι θα είναι το εμβληματικό ΦΙΞ μετά την ανάπλαση – Ξενοδοχείο, κατοικίες και πολιτιστικοί χώροι – Δείτε φωτο

Μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες σιωπής, το ΦΙΞ, το πρώτο ζυθοποιίο της Θεσσαλονίκης, αναγεννάται ως ένα νέο τοπικό σημείο εστίασης της πόλης.

Χτισμένο στα τέλη του 19ου αιώνα, το ιστορικό κτίριο ΦΙΞ ενσαρκώνει την κομψότητα και τη δεξιοτεχνία της εποχής του. Η αρχοντική του αρχιτεκτονική, που χαρακτηρίζεται από εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες και διαχρονική γοητεία, αντανακλά τη βιομηχανική κληρονομιά και την πολιτιστική εξέλιξη της πόλης. Με τον αξιοπρεπή χαρακτήρα του και τις κομψές αναλογίες του, αντανακλά την αισθητική της εποχής του, ενώ κάθε τοίχος και γωνία εξακολουθεί να ψιθυρίζει ιστορίες του παρελθόντος.

Σήμερα, αυτό το εμβληματικό τοπόσημο μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι στον χρόνο, έναν χώρο όπου η ιστορία και η νεωτερικότητα συναντώνται και όπου το πνεύμα της ανανέωσης ανοίγει την πόρτα σε ένα εμπνευσμένο μέλλον.

Ως ένα νέος πυλώνας της κοινότητας στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, το ΦΙΞ εκτείνεται σε μια έκταση περίπου 24.500 τ.μ., συνδυάζοντας χώρους μικτής χρήσης που συνδυάζουν άψογα τον πολιτισμό, τις εμπειρίες ευεξίας, την εξαιρετική εστίαση, τις πολυτελείς κατοικίες και τους επιμελημένους κοινόχρηστους χώρους, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον που εμπνέει, συνδέει και αναβαθμίζει την καθημερινή αστική ζωή.

Στο πλαίσιο της ανάπλασης θα φιλοξενηθούν κατοικίες, ξενοδοχείο, εμπορικοί και πολιτιστικοί χώροι, εστιατόρια και καφετέριες.

Στα νέα κτήρια που θα κατασκευαστούν το τούβλο θα αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο, δημιουργώντας έναν «σύγχρονο πολυχώρο» ενώ οι τεράστιες δεξαμενές που κάποτε γέμιζαν με μπύρα, θα ανανεωθούν και θα παραμείνουν στο σημείο.

Πώς θα διαμορφωθούν οι εγκαταστάσεις

Εντός του συγκροτήματος FIX, το Πολιτιστικό Κέντρο, ένα διατηρητέο μνημείο κληρονομιάς που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα φιλοξενήσει σύντομα το MoMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης με την παγκοσμίου φήμης Συλλογή Κωστάκη, και παράλληλα με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, καθιερώνοντας τη δυτική είσοδο ως μια νέα πύλη πολιτισμού.

Το σύνολο της Συλλογής Κωστάκη, 1.277 αριστουργήματα της ρωσικής πρωτοπορίας, μαζί με έργα Ελλήνων και διεθνών μοντερνιστών, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εικαστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και σύμβολο τολμηρής καλλιτεχνικής καινοτομίας. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, ο ιστορικότερος και πιο διακεκριμένος συμφωνικός θεσμός της Βόρειας Ελλάδας, φέρνει στο FIX τη μακρά παράδοση αριστείας και δημιουργικού οράματος. Ως ένας από τους κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας, θα βρει εδώ μια νέα στέγη, μια σύγχρονη σκηνή που γεφυρώνει την κληρονομιά με την καινοτομία και ενισχύει τη θέση της Θεσσαλονίκης ως κέντρου πολιτιστικής διάκρισης.

Μαζί, αυτοί οι θεσμοί αναδεικνύουν τη δυτική είσοδο σε κάτι πολύ περισσότερο από μια περιοχή ανάπτυξης, τη μετατρέπουν σε ένα ζωντανό σύμβολο της εξέλιξης της Θεσσαλονίκης: ένα μέρος όπου οι επενδύσεις συναντούν την έμπνευση και όπου ο πολιτισμός καθορίζει το μέλλον της πόλης. Αυτό το νέο οικοσύστημα επιχειρήσεων, πολιτισμού και αστικής ζωής καθιστά τη δυτική είσοδο ως τον πιο στρατηγικό προορισμό της Θεσσαλονίκης, μια περιοχή διαρκούς αξίας και παγκόσμιας απήχησης.

Η παρουσίαση του masterplan

Ο αρχιτέκτονας και συνεργάτης της εταιρίας Foster+Partners, Χρήστος Αντωνόπουλος παρουσίασε την ανάπλαση του εμβληματικού ΦΙΞ και συγκεκριμένα τη δημιουργία των δύο νέων κτηρίων αλλά και τη νέα χρήση που θα έχει το διατηρητέο Συγκρότημα 3.

Ο κ. Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στη σύνδεση των διατηρητέων μνημείων με τα νέα κτήρια, τα οποία είναι στραμμένα σε διαφορετικές κατευθύνεις. Ειδικότερα, στους χαμηλότερους ορόφους το κτήριο κοιτάει προς τα ιστορικά κτήρια και την πλατεία και το ξενοδοχείο προς τις κατοικίες. Όσο ανεβαίνουν οι όροφοι, οι κατοικίες μεγαλώνουν και κοιτούν προς το κτήριο του ξενοδοχείου και τα ιστορικά κτήρια, ενώ το ξενοδοχείο κοιτάει προς τα δυτικά.

Πεντάστερο ξενοδοχείο με infinity pool στην ταράτσα

Μέσα στις εγκαταστάσεις του ιστορικού ΦΙΞ θα δημιουργηθεί ένα πεντάστερο ξενοδοχείο το οποίο θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα πολιτιστικά δρώμενα και την πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία της ζυθοποιίας ΦΙΞ. Προβλέπονται 80 θέσεις πάρκινγκ και για το ξενοδοχείο αλλά και για τους επισκέπτες του πολυχώρου.

Θα υπάρχει άμεση επαφή με τα ιστορικά κτήρια από το ξενοδοχείο, τα οποία θα είναι συνεχώς και άμεσα συνδεδεμένα. Το Lobby θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κτήριο Ζενέτου και θα «επικοινωνούν» μεταξύ τους.

Όπως τόνισε ο κ. Αντωνόπουλος «θέλουμε να κάνουμε το ξενοδοχείο όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου, αλλά για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο πολιτιστικό και πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο». Και πρόσθεσε πως «προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή πλατεία για όλο το συγκρότημα και να υπάρχει κίνηση και από τους ντόπιους και από τους επισκέπτες».

Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα, πολύ σημαντικό είναι και το στοιχείο του νερού. Για το λόγο αυτό, σχεδιάζεται μία infinity pool στην ταράτσα, ενώ το υδάτινο στοιχείο θα υπάρχει και στην πλατεία και ουσιαστικά θα δημιουργεί έναν κεντρικό πόλο για όλο το συγκρότημα.

Κατοικίες με θέα τη θάλασσα, την πολιτιστική κληρονομιά και τον δημόσιο χώρο

Μέσα στο ιστορικό συγκρότημα ΦΙΞ θα υπάρχουν 96 κατοικίες και 150 χώρους στάθμευσης σε δύο υπόγεια, ένα για τους κατοίκους ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και ένα σε διαφορετικό όροφο για τους επισκέπτες.

Στη μελέτη υπάρχουν διαφόρων ειδών μεγέθη και τύποι κατοικιών. Ειδικότερα, θα υπάρχουν σπίτια από ενός δωματίου έως τριών αλλά και penthouses. Οι κατοικίες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν είτε να ενωθούν είτε να γίνουν μεγαλύτερες ή μικρότερες.

Ο χώρος θα είναι ασφαλής και δεν θα υπάρχει όχληση των κατοίκων από τους επισκέπτες. Όπως ανέφερε ο κ. Αντωνόπουλος, έχουν σχεδιαστεί για το κτήριο κατοικιών δύο είσοδοι, μία στο δυτικό κομμάτι και μία στο ανατολικό. Υλικά από τα ιστορικά κτήρια όπως το τούβλο, το βιομηχανικό πάτωμα και τα μεγάλα ανοίγματα, χρησιμοποιούνται και στα lobby των κατοικιών.

Τα σαλόνια με τους θόλους έχουν θέα κατευθείαν προς τα ιστορικά κτήρια και στον κοινό χώρο που σχεδιάζεται. Οι κατοικίες που βλέπουν προς το νότο, έχουν θέα προς τον Θερμαϊκό κόλπο και τον Όλυμπο. Επίσης, οι κατοικίες στους πιο χαμηλούς ορόφους έχουν δικό τους κήπο.

«Δεν υπάρχει κακό διαμέρισμα, όλα είναι εκπληκτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχιτέκτονας.

Μενδώνη: Μεγάλο έργο που θα βάλει μεγάλη σφραγίδα στην δυτική πλευρά της πόλης

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ανάπλασης του ΦΙΞ, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/11) στο Ολύμπιον, ανέφερε πως «έρχεται ένα μεγάλο έργο για να βάλει μία μεγάλη σφραγίδα στην δυτική πλευρά της πόλης» και τόνισε πως «τα διατηρητέα συγκροτήματα αποκαθίστανται και επανακρισιμοποιούνται, ενώ με την έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού κατασκευάζονται και δύο νέα κτίρια. Το σχέδιο προβλέπει μεικτή χρήση, με κατοικίες, ξενοδοχείο, εμπορικούς χώρους και χώρους εστίασης και φυσικά χώρους πολιτισμού».

Πρόσθεσε επίσης, ότι το ΦΙΞ «συνδέει την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα» και πως «το μοναδικό αυτό βιομηχανικό συγκρότημα διασώζεται και αναγεννάται. Και αυτή η αναγέννηση του μαζί με όλες τις άλλες παρεμβάσεις ιδιωτών και δημοσίου, αναγεννούν την πόλη».

Γιουτίκας: Ένα πραγματικό στολίδι για όλη τη Θεσσαλονίκη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας τόνισε πως «σήμερα είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική ημέρα». «Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καλωσορίζουμε αυτό το πολύ μεγάλο πρότζεκτ της ανακατασκευής της ιστορικής ζυθοποιίας ΦΙΞ που γίνεται στη γειτονιά μας, στη δυτική Θεσσαλονίκη».

Και πρόσθεσε πως «σήμερα με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι εξελίσσεται σε ένα μοναδικό τόπο ανάπτυξης της οικονομίας, ανάπτυξης του πολιτισμού αλλά και ιστορικής μνήμης. Και είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι γιατί για αυτή την ανατροπή, ανάμεσα στο χτες και το σήμερα, υπάρχει πολύ ισχυρή η σφραγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

«Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει ένα πραγματικό στολίδι για όλη τη Θεσσαλονίκη», κατέληξε ο κ. Γιουτίκας.

Αγγελούδης: Ξανά στο επίκεντρο της βιώσιμης ανάπτυξης η δυτική Θεσσαλονίκη

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, από την πλευρά του, ανέφερε ότι είναι μία «ευχάριστη μέρα για την πόλη μας» και πως «η αναγέννηση των εγκαταστάσεων της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ συνιστά ένα μεγάλο σημαντικό πρώτο βήμα για την επίτευξη ενός ακόμα μεγαλύτερου στόχου, που είναι η επιστροφή της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο προσκήνιο, που σημαίνει βελτίωση της ποιότητας των πολιτών, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και προσέγγιση επενδύσεων».

Και συμπλήρωσε πως «η υλοποίηση αυτού του masterplan γεννά μία νέα πραγματικότητα. Θα φέρει μια περιοχή που δοκιμάστηκε και που αντιμετώπισε επί πολλά έτη στερήσεις, ξανά στο επίκεντρο της βιώσιμης ανάπτυξης, της προοπτικής και θα την εγκαταστήσει σε ένα φωτεινό σημείο αναφοράς για την επόμενη μέρα της πόλης».

Ανδριόπουλος: Τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου

Ο CEO της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, από την πλευρά του, ανέφερε ότι είναι δικαιολογημένη η ανυπομονησία και η προσμονή για την ανάπλαση του ΦΙΞ, αλλά είναι και ο δικαιολογημένος χρόνος προετοιμασίας που χρειάστηκε «μετά από 140 χρόνια ιστορίας και εγκατάλειψης της περιοχής από το 1983». «Αυτό που σχεδιάσαμε, έπρεπε να είναι πολύ καλά αναλυμένο, να έχουμε κάνει τις σωστές επιλογές και να αναπτύξουμε και να αξιοποιήσουμε και το μνημείο, που είναι τα διατηρητέα κτήρια αλλά και την καινούργια δόμηση με ένα στρατηγικό πλάνο». Όπως τόνισε, τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. «Έχουμε μια προέγκριση ήδη της άδειας. Άρα μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας το έργο θα ξεκινήσει σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέα εποχή ανάπτυξης και ανανέωσης για τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης

Η δυτική είσοδος της Θεσσαλονίκης μπαίνει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και ανανέωσης. Κάποτε χαρακτηριζόταν από τη βιομηχανία και τις υποδομές, και τώρα μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη, ζωντανή περιοχή, έναν προορισμό επενδύσεων, πολιτισμού και ευκαιριών που σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο στην εξέλιξη της πόλης.

Στην καρδιά αυτού του μετασχηματισμού βρίσκεται το ΦΙΞ, μια ιστορική ανάπτυξη μικτής χρήσης που αποτυπώνει το νέο αστικό όραμα της Θεσσαλονίκης. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της πόλης και περίπου 30 λεπτά από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το FIX βρίσκεται στο σημείο τομής της συνδεσιμότητας και των δυνατοτήτων, όπου ο πολιτισμός ευδοκιμεί, η φιλοξενία ακμάζει και η σύγχρονη ζωή επαναπροσδιορίζεται μέσω της κομψότητας, της άνεσης και της έμπνευσης.

Ακριβώς απέναντι από το δρόμο, το HUB 26, το πρώτο βιώσιμο επιχειρηματικό πάρκο της Βόρειας Ελλάδας, έχει ήδη αναδιαμορφώσει το τοπικό επιχειρηματικό τοπίο, προσελκύοντας κορυφαίες εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες, μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πάνω από 2.500 επαγγελματίες, εδραιώνοντας τη θέση της περιοχής ως το νέο επιχειρηματικό επίκεντρο της Θεσσαλονίκης. Σε κοντινή απόσταση, το επερχόμενο Μητροπολιτικό Πάρκο, το οποίο σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή σε οικόπεδο που ανήκει στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, θα γίνει ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ζωντανούς πράσινους προορισμούς της Θεσσαλονίκης, εμπλουτίζοντας τον αστικό ιστό της πόλης με ανοιχτούς χώρους.

Η προνομιακή τοποθεσία του ακινήτου ενισχύεται περαιτέρω από την εγγύτητά του σε πεντάστερα ξενοδοχεία και σημαντικούς προορισμούς λιανικής, καθώς και από τις συνεχιζόμενες αναβαθμίσεις υποδομών της Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένου του έργου FlyOver, το οποίο, αν και βρίσκεται σε άλλο σημείο της πόλης, θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της κινητικότητας σε όλη την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή.

Ωστόσο, πέρα από την εμπορική και αστική του αξία, αυτό το μέρος της πόλης αναδεικνύεται επίσης ως το νέο πολιτιστικό σύνορο της Θεσσαλονίκης.

Μόλις λίγα βήματα από το FIX, το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Ελλάδας παίρνει μορφή, ένα ορόσημο μνήμης, στοχασμού και εκπαίδευσης που εμβαθύνει την παγκόσμια πολιτιστική αφήγηση της Θεσσαλονίκης. Μέσω διαλόγου και συνεργασίας με άλλα κορυφαία διεθνείς μουσεία και ιδρύματα, θα καταστήσει τη Θεσσαλονίκη ως βασικό κέντρο για τη μελέτη και τη μνήμη του Ολοκαυτώματος, καθώς και ζωτικό συμμετέχοντα στον ευρύτερο παγκόσμιο διάλογο για τον πολιτισμό, τη μνήμη και τις ανθρώπινες αξίες.