Θεσσαλονίκη: Το κουφάρι του ΦΙΞ ετοιμάζεται να αλλάξει σελίδα – Από την παρακμή φιλοδοξεί να γίνει τοπόσημο

Στο χρονοντούλαπο της ιστορίας ετοιμάζονται να περάσουν οι εικόνες παρακμής και εγκατάλειψης που παρουσιάζει σήμερα το ιστορικό βιομηχανικό συγκρότημα της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης.

Στο τέλος του 2027-αρχές 2028 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πρότζεκτ της ανάπλασης του συγκροτήματος από την εταιρεία Dimand ενώ σύντομα αναμένεται να εκδοθεί η τελική άδεια για το εγχείρημα και εντός των προσεχών δύο μηνών να ξεκινήσουν οι εργασίες αντιστήριξης των διατηρητέων κτηρίων εντός του χώρου, όπως ειπώθηκε σε ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε για εκπροσώπους των ΜΜΕ το απόγευμα της Τετάρτης στους χώρους του ΦΙΞ παρουσία του CEO της Dimand, Δημήτρη Ανδριόπουλου.

Εγκατάλειψη για το πάλαι ποτέ κραταιό βιομηχανικό συγκρότημα

Οι εγκαταστάσεις του ΦΙΞ σήμερα παρουσιάζουν σήμερα εικόνα διάλυσης. Οι οροφές κτηρίων έχουν καταρρεύσει όπως και τα πατώματα στο εσωτερικό τους. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και τα κουφώματα. Το ιστορικό συγκρότημα που κάποτε αποτελούσε πυλώνα ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, έχει μετατραπεί σε ένα κουφάρι έτοιμο να καταρρεύσει.

Το εγχείρημα της ανάπλασης από την Dimand της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ περιλαμβάνει την αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση των τριών διατηρητέων συγκροτημάτων, καθώς και την κατασκευή δύο νέων κτηρίων. Θα αποτελείται από ένα σύνθετο συγκρότημα μικτής χρήσης που θα φιλοξενεί κατοικίες, ξενοδοχείο, καθώς και χώρους εμπορικούς, πολιτιστικούς και εστίασης.

«Το ΦΙΞ είναι τοπόσημο και με την ανάπλαση η λογική είναι να ενισχυθεί το τοπόσημο», τόνισε ο κ. Ανδριόπουλος υπογραμμίζοντας μάλιστα την επιτακτική ανάγκη για αναστήλωση των διατηρητέων εγκαταστάσεων.

Παράλληλα γνωστοποίησε πως και στα νέα κτήρια που θα κατασκευαστούν το τούβλο θα αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο δημιουργώντας έναν «σύγχρονο πολυχώρο» ενώ οι τεράστιες δεξαμενές που κάποτε γέμιζαν με μπύρα, θα ανανεωθούν και θα παραμείνουν στο σημείο.

Το μέλλον του ΦΙΞ: Πολιτισμός, Ξενοδοχείο, κατοικίες, χώροι πρασίνου και boutique hotel με χαμάμ και σπα

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το κτηριακό συγκρότημα Σ2 του ΦΙΞ έχει περιέλθει στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά την ανάπλαση, προορίζεται για πολιτιστικές χρήσεις, και συγκεκριμένα τη στέγαση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης όπου θα φιλοξενείται η Συλλογή Κωστάκη με τα 1.277 έργα τέχνης καθώς και τη στέγαση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Σε ό,τι αφορά στα συγκροτήματα Σ1 και Σ3, θα έχουν κυρίως πολιτιστικές, εμπορικές και ξενοδοχειακές δραστηριότητες. Μάλιστα στο Σ1 αναμένεται -όπως είπε ο CEO της Dimand- η δημιουργία ενός boutique hotel με χαμάμ και σπα 38 κλινών ενώ ενδέχεται να δημιουργηθούν και χώροι για εκθέσεις τέχνης αλλά και κατοικίες τεχνιτών.

Παράλληλα θα ανεγερθούν δύο ολοκαίνουργια κτήρια τα οποία θα στεγάσουν ξενοδοχείο αλλά και τα 100 διαμερίσματα που θα δημιουργηθούν εντός του χώρου του ΦΙΞ.

Το συγκρότημα της πρώην Ζυθοποιίας έχει έκταση περίπου 25 στρεμμάτων. Από αυτά, το 60% σύμφωνα με τον κ. Ανδριόπουλο θα είναι ελεύθερος χώρος, με πράσινο, δενδροφυτεύσεις, υγρό στοιχείο. «Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 15 στρέμματα. Φανταστείτε το όπως είναι η πλατεία Αριστοτέλους», σημείωσε ο κ. Ανδριόπουλος.

Εγκατάλειψη και παρακμή για χρόνια

Το κτηριακό συγκρότημα της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ παρέμενε εγκαταλελειμμένο από το 1983, όταν η εταιρεία Κάρολος Φιξ κήρυξε πτώχευση. Έκτοτε η παρακμή και η εγκατάλειψη ήταν εμφανείς σε κάθε γωνιά του συγκροτήματος που πλέον ετοιμάζεται να αλλάξει σελίδα. Το 1994, οι εγκαταστάσεις της πρώην Ζυθοποιίας κηρύχθηκαν διατηρητέες από το υπουργείο Πολιτισμού.

Η Dimand επενδύει δυτικά

Αξίζει να σημειωθεί πως η ανάπλαση του συγκροτήματος του ΦΙΞ δεν είναι η μόνη επένδυση της Dimand.

Έναντι της πρώην ζυθοποιίας έχει δημιουργήσει το Hub 26, το πρώτο μεγάλης κλίμακας βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο στη Βόρεια Ελλάδα όπου στεγάζονται επιχειρήσεις. Εντός του βρίσκεται ένα βιοκλιματικό κτήριο 5.000τμ το οποίο πια αποτελεί την έδρα της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Παρευξείνια Τράπεζα).