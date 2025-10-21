Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητο στην Τούμπα – Κλειστό το ένα ρεύμα της Λαμπράκη στο σημείο, δείτε βίντεο

Πτώση δέντρου σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τοι δέντρο έπεσε λίγο μετά τις 05:30 το πρωί στην οδό Λαμπράκη, κοντά στο ύψος της οδού Τσιαπάνου.

Πρόκειται για πλάτανο ο οποίος έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με συνέπεια να του προκαλέσει φθορές.

Λόγω της πτώσης του δέντρου, το ένα ρεύμα της οδού Λαμπράκη παραμένει κλειστό.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου.

Δείτε φωτογραφίες του intime:

Φωτογραφία: Intime

Φωτογραφία: Intime