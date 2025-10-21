MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητο στην Τούμπα – Κλειστό το ένα ρεύμα της Λαμπράκη στο σημείο, δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πτώση δέντρου σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τοι δέντρο έπεσε λίγο μετά τις 05:30 το πρωί στην οδό Λαμπράκη, κοντά στο ύψος της οδού Τσιαπάνου.

Πρόκειται για πλάτανο ο οποίος έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με συνέπεια να του προκαλέσει φθορές.

Λόγω της πτώσης του δέντρου, το ένα ρεύμα της οδού Λαμπράκη παραμένει κλειστό.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου.

Δείτε φωτογραφίες του intime:

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

Θεσσαλονίκη

