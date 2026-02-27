MENOY

Τέμπη: “Ο χρόνος δεν γιατρεύει, ο κόσμος όλος δύο πράσινα μάτια” λέει η μητέρα του Γεράσιμου Ιάσονα που επιβίωσε

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο Γεράσιμος Ιάσονας ήταν ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού του Intercity που συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξοστοιχία, με τη μητέρα του να δηλώνει σήμερα πως οι «ο χρόνος δεν γιατρεύει» διότι «το τραύμα είναι εδώ, μέσα μου, μπροστά μου».

Ο δικηγόρος της μητέρας του Γεράσιμου, Όθωνας Παπαδόπουλος, έδωσε στη δημοσιότητα μία δήλωση στην οποία η Π.Κ. αναφέρει: «ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη».

«Και η Ελπίδα; Δώρο Θεού, και ανθρώπων ευλογημένων που καταθέτουν κάθε μέρα την ψυχή τους στην φροντίδα του παιδιού μου. Και η Ευχή; Για τη Δικαίωση. Για να μη χάσουμε τελείως τον εαυτό μας, την ανθρώπινη ταυτότητά μας», αναφέρει η μητέρα του Γεράσιμου Ιάσονα.

Η ίδια συνεχίζει απευθυνόμενη σε όσους κλήθηκαν να απολογηθούν και «ελπίζω να κληθούν»: «Το έγκλημα κι η τιμωρία, πάνε πιασμένα απ’ το χέρι. Αργά ή γρηγορότερα, η Νέμεσις γνωρίζει απ’ την Δικαιοσύνη πιο καλά. Πάντα ανεξαιρέτως. Της είναι αδιάφορα η δύναμη και τα λεφτά. Βοή λαού… Παρέα με τα κόκκαλα, αρχίσανε να τρίζουν και οι καρέκλες».

Ολόκληρη η δήλωση της μητέρας του Γεράσιμου Ιάσονα:

«Ακούω παντού: “Μαύρη Επέτειος… την αποφράδα εκείνη μέρα…1096 φορές, 1096 ημέρες…” Ξανά και ξανά. Για μένα είναι η ίδια κι απαράλλαχτη. Ο Χρόνος, δεν γιατρεύει. Γιατί το τραύμα είναι εδώ∙ μέσα μου, μπροστά μου. Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια γεμάτα δύναμη.

Και η Ελπίδα; Δώρο Θεού, και ανθρώπων ευλογημένων που καταθέτουν κάθε μέρα την ψυχή τους στην φροντίδα του παιδιού μου.

Και η Ευχή; Για τη Δικαίωση. Για να μη χάσουμε τελείως τον εαυτό μας∙ την ανθρώπινη ταυτότητά μας.

Σε όσους λοιπόν εκλήθησαν για να απολογηθούν και σε όσους -ελπίζω- στην πορεία να κληθούν, έχω να πω: Το Έγκλημα κι η τιμωρία, πάνε πιασμένα απ’ το χέρι. Αργά ή γρηγορότερα∙ η Νέμεσις γνωρίζει απ’ την Δικαιοσύνη πιο καλά. Πάντα Ανεξαιρέτως. Της είναι αδιάφορα η δύναμη και τα λεφτά. Βοή Λαού… Παρέα με τα κόκκαλα, αρχίσανε να τρίζουν και οι καρέκλες».

