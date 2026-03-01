MENOY

Σύρος: Σκύλος σώθηκε μέσα από πηγάδι 15 μέτρων – Τον έψαχναν για 10 ημέρες – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Σωτήρια ήταν η παρέμβαση των πυροσβεστών για έναν σκύλο στη Σύρο, που είχε εγκλωβιστεί σε πηγάδι 15 μέτρων.

Η επιχείρηση διάσωσης σκύλου που βρέθηκε σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων στο Άνω Μάννα της Σύρου στήθηκε από την Πυροσβεστική και το ζωάκι βγήκε ασφαλές από αυτή την περιπέτεια.

Το ζώο εντοπίστηκε από δύο πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές. Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, ο σκύλος ήταν εμφανώς εξαντλημένος και δυσκολευόταν να κινηθεί, κάτι που δείχνει ότι ήταν εγκλωβισμένος για αρκετές ημέρες.

Πυροσβέστης κατέβηκε στο πηγάδι με ειδικό εξοπλισμό και κατάφερε να τον ανασύρει με ασφάλεια. Μόλις βγήκε στην επιφάνεια, του έδωσαν νερό. Στο λουράκι του υπήρχε τηλέφωνο επικοινωνίας, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να ειδοποιήσουν τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος έφτασε στο σημείο και ανέφερε ότι τον αναζητούσε περίπου δύο εβδομάδες. Στη συνέχεια τον μετέφερε σε κτηνίατρο.

Οι κηδεμόνες του σκύλου δήλωσαν: «Ευτυχώς το σκυλάκι του πατέρα μου βρέθηκε μετά από 10 μέρες αναζήτησης. Κάποιοι άφησαν ακάλυπτο το πηγάδι-παγίδα στο βουνό. Ευχαριστούμε πολύ την Πυροσβεστική Σύρου για τη διάσωσή του».

Σκύλος Σύρος

