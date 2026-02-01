Συγκλονίζει η μητέρα του Άλκη Καμπανού: “Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ…”

Πριν από τέσσερα χρόνια και συγκεκριμένα την 1η Φεβρουαρίου του 2022, ο Άλκης Καμπανός, οπαδός του Άρη, δολοφονήθηκε, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε λόγω της ομάδας που υποστήριζε.

Η μητέρα του αδικοχαμένου νεαρού, κυρία Μελίνα Κακουλίδου, συγκλόνισε στην επέτειο των τεσσάρων ετών και αφιέρωσε ένα συγκινητικό ποίημα στον γιο της, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ…».

«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης

είναι εδώ…

Πώς να από λησμονήσω

αυτό που είναι ζωή

Κομμάτι από μένα

Σώμα μου και ψυχή…

Γιατί να μην αρχίζει

ο Φλεβάρης απ’ τις δυο

και πρώτη του Φλεβάρη

μου είπαν δεν είσαι εδώ…

Κι αν η σιωπή πονάει

Εγώ θα σου μιλώ

Του πόνου σου να πάρω

Όλο το μερικό…

Σένα σε λένε Άλκη

Και πάντα θα είσαι εδώ

Και εγώ η Μελίνα η μάνα

Πρέπει να ζω για δυο…

1 Φεβρουαρίου 2026».