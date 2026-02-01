MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκλονίζει η μητέρα του Άλκη Καμπανού: “Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ…”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πριν από τέσσερα χρόνια και συγκεκριμένα την 1η Φεβρουαρίου του 2022, ο Άλκης Καμπανός, οπαδός του Άρη, δολοφονήθηκε, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε λόγω της ομάδας που υποστήριζε.

Η μητέρα του αδικοχαμένου νεαρού, κυρία Μελίνα Κακουλίδου, συγκλόνισε στην επέτειο των τεσσάρων ετών και αφιέρωσε ένα συγκινητικό ποίημα στον γιο της, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ…».

«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης
είναι εδώ…
Πώς να από λησμονήσω
αυτό που είναι ζωή
Κομμάτι από μένα
Σώμα μου και ψυχή…

Γιατί να μην αρχίζει
ο Φλεβάρης απ’ τις δυο
και πρώτη του Φλεβάρη
μου είπαν δεν είσαι εδώ…

Κι αν η σιωπή πονάει
Εγώ θα σου μιλώ
Του πόνου σου να πάρω
Όλο το μερικό…

Σένα σε λένε Άλκη
Και πάντα θα είσαι εδώ
Και εγώ η Μελίνα η μάνα
Πρέπει να ζω για δυο…
1 Φεβρουαρίου 2026».

Άλκης Καμπανός

