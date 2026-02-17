Συγκλονιστικές εικόνες από drone στο Μαζαράκι Ηλείας: Υποχωρεί ολόκληρη η πλαγιά – Μετέφεραν μαθητές στα χέρια μέσα από χωράφια

Σε εξέλιξη είναι κατολισθήσεις στο Μαζαράκι Ηλείας. Μάλιστα τα ξημερώματα μια μεγάλη κατολίσθηση έκλεισε τη δεύτερη είσοδο – έξοδο του χωριού, που πλέον είναι αποκομμένο οδικώς από τον υπόλοιπο νομό.

Μια ολόκληρη πλαγιά υποχωρεί, βάζοντας σε κίνδυνο τις κατοικίες, ενώ ήδη έχει καταστραφεί μέρος του δρόμου.

Σε βίντεο από drone φαίνονται οι ρηγματώσεις δίπλα στα σπίτια που μαρτυρούν την κίνηση των εδαφών στην πλαγιά που είναι χτισμένο το χωριό.

Το πρωί τα παιδιά κατάφεραν με δυσκολία να φτάσουν στο σχολείο τους, όμως το μεσημέρι, με τον δρόμο να παραμένει αποκλεισμένος λόγω των καθιζήσεων του εδάφους, οι γονείς αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν μονοπάτια μέσα από τα χωράφια για να επιστρέψουν τα παιδιά στα σπίτια τους με ασφάλεια, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξαιτίας των κατολισθήσεων, στον Ταΰγετο εκκενώθηκαν προληπτικά δυο οικισμοί που βρίσκονται σε πλαγιά, ενώ έχουν υποχωρήσει κτίσματα και δρόμοι. Παράλληλα, έχουν καταρρεύσει μάντρες και φούρνοι στις αυλές σπιτιών, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δρόμους.