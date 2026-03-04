MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκινεί πατέρας αθλητή του Άρη: “Να σε παίρνει το παιδί σου και να σου λέει ‘μπαμπά κατεβαίνουμε στο δεύτερο υπόγειο”

|
THESTIVAL TEAM

Η Κ18 του Άρη επέστρεψε με ασφάλεια το πρωί της Τετάρτης (4/3) στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εγκλωβισμό της στο Άμπου Ντάμπι έπειτα από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Ο πατέρας ενός εκ των αθλητών της Κ18 του Άρη, Μανώλης Χατζηλάμπρου, μίλησε στο ΕΡΤNews και τόνισε πως πλέον είναι πολύ χαρούμενοι, που γύρισαν τα παιδιά πίσω.

«Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα γιατί όταν είσαι μακριά, το παιδί σου έχει πάει για μπάσκετ και γίνεται πόλεμος, καταλαβαίνετε το άγχος μας και το τι ζήσαμε αυτές τις μέρες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, με την Ευρωλίγκα, την ΚΑΕ Άρης και το υπουργείο μας, κατάφεραν τα παιδιά μας και γύρισαν πίσω. Έχουν μείνει πίσω γονείς και η σκέψη μας είναι σε αυτούς και σε όλους τους Έλληνες, που είναι εκεί. Έχουμε καταλάβει από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο είναι να είσαι σε μία ξένη χώρα, που γίνεται και πόλεμος. Ευτυχώς δεν διακόπηκε καθόλου η επικοινωνία μας. Δε σας κρύβω ότι δεν κοιμόμασταν με αποκορύφωμα τα ξημερώματα της Τρίτης. Να σε παίρνει το παιδί σου, να σου λέει ‘μπαμπά κατεβαίνουμε στο λόμπι’ και μετά να σου λέει ‘κατεβαίνουμε στο πρώτο και μετά στο δεύτερο υπόγειο’, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας αθλητή.

Δείτε το βίντεο:

Άρης Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Παπασταύρου: “Παράθυρο” για μέτρα στήριξης αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Φυλάκιση δύο ετών για παράνομη είσοδο στη χώρα στον Γεωργιανό που προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδη Στεφανή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

ΓΣΕΕ: Υπεγράφη η πρώτη κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στις βιομηχανίες ζαχαρωδών

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Έλαιο δεντρολίβανου για τα μαλλιά: Τι δείχνει η επιστήμη — Πώς χρησιμοποιείται

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση “Women of Influence – Οι Γυναίκες του Σήμερα” με φιλανθρωπικό χαρακτήρα στο Onoma Hotel