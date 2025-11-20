MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο Πάρκο Ελευθερίας το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη

Φωτογραφία: Intime
Στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ τελείται η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών.

Η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασε την επιθυμία αντί στεφάνου, να ενισχυθεί το «Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ».

Λίγο πριν τις 13:30, το φέρετρο έφτασε στο Πάρκο Ελευθερίας. Σκηνή βαθιάς θλίψης εκτυλίχθηκε όταν η σύζυγος του πρώην υπουργού Επικρατείας, Εύη Φλαμπουράρη, κατέρρευσε συναισθηματικά, κλαίγοντας με λυγμούς πάνω από το φέρετρο του συζύγου της, σύμφωνα με το protothema.gr.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Αλέκος Φλαμπουράρης

