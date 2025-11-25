Σαλαμίνα: “Είσαι η δύναμή μου” έγραφε για τη 46χρονη, χωρίς να ξέρει ότι είχε σκοτώσει τη μητέρα του για τον τζόγο

Οι συγγενείς και οι φίλοι της καθ’ ομολογία δολοφόνου στη Σαλαμίνα γνώριζαν τον εθισμό που είχε η 46χρονη, ωστόσο κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να φτάσει στο σημείο να σκοτώσει κάποιο άνθρωπο για να πληρώσει ή να ικανοποιήσει το πάθος της.

Η γυναίκα που για 25 ημέρες έπαιζε θέατρο προσπαθώντας να κρύψει το ένοχο μυστικό της, ανά τακτά χρονικά διαστήματα ζητούσε χρήματα από συγγενικά της πρόσωπα προκείμενου να παίξει τα αγαπημένα της τυχερά παιχνίδια. Εκτός από τους γονείς της η 46χρονη είχε πάρει χρήματα κι από θείο της, αναφέροντας του ότι τα χρειάζεται επειγόντος. «Μια φορά μου είχε ζητήσει χρήματα η ανιψιά μου που ήταν εκτός Αθηνών και μου είχε πει ότι ήταν ανάγκη. Της τα είχε δώσει..» λέει ο θείος της μιλώντας στο newsit.gr.

Τα μέλη της οικογένειας της 46χρονης είναι μουδιασμένα, καθώς κι οι ίδιοι δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που προκάλεσε και τον φριχτό τρόπο με τον οποίο σκότωσε την πεθερά. Μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που αναφέρουν ότι την έχουν ξεγράψει από συγγενή. «Η αδερφή μου είναι στο χωριό. Με το που το άκουσα για την ανιψιά μου έπεσα από τα σύννεφα», λέει ο θείος της 46χρονης.

Η 46χρονη υποστήριξε ότι προχώρησε στη ληστεία γιατί χρωστούσε χρήματα από το τζόγο που έπαιζε κι έτσι βραδινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου έβαλε μια full face κουκούλα και αφού γύρισε την κάμερα της αυλή σε τυφλό σημείο και στη συνέχεια αφού έσπασε ένα τζάμι μπήκε μέσα στο σπίτι. Αμέσως μετά απέσπασε το χρηματικό ποσό από το σπίτι της πεθεράς και επειδή έγινε αντιληπτή από εκείνη στην σκότωσε για να μην μάθουν την αλήθεια. Μάλιστα, η ίδια οργάνωσε όλο αυτή την «ληστεία» για να μην μάθει τίποτα ο σύζυγός της για τα χρήματα που έχασε στα τυχερά παιχνίδια.

Η «δύναμη» που τον πρόδωσε

Τραγική φιγούρα και ο γιος της 75χρονης, όπου διατηρούσε δεσμό με την 46χρονη. Ο ίδιος μέσα από τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μίλαγε με τα καλύτερα λόγια για τη γυναίκα του αποκαλώντας την χαρακτηριστικά ως την « δύναμη του». Σε μια από αυτές γράφει χαρακτηριστικά:

«Είσαι η δύναμη μου! Είσαι αυτή που με βοηθάει να βγάζω στην επιφάνεια τίποτα λιγότερο από τον καλύτερο μου εαυτό. Που με αγαπά, με θαυμάζει και με αποδέχεται, όχι μόνο για αυτό που είμαι αλλά και για αυτό που γίνομαι καθημερινά. Γιατί πάντα με τον άνθρωπο σου πρέπει να εξελίσσεσαι, να εξερευνείς, να ζεις και να χαίρεσαι κάθε στιγμή της ζωής ενάντια στον μοντέρνο κόσμο τους…».