Πληθαίνουν τα σενάρια για νέο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού – Το λογότυπο που διέρρευσε ο Νίκος Καραχάλιος

Πληθαίνουν τα σενάρια για νέο κόμμα ή κίνημα. Το θέμα επανέφερε στο δημόσιο διάλογο μια ανάρτηση του ανθρώπου που είναι πολύ κοντά στην πρόεδρο του συλλόγου «Τέμπη 2023», του Νίκου Καραχάλιου.

Ο Νίκος Καραχάλιος έκανε ανάρτηση στην οποία αναφέρει: «Κάτι κινείται.. Επιτέλους» με ένα λογότυπο που έχει το Κ, που παραπέμπει σε «Κύμα». Αυτό που εκτιμούν όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα είναι ότι μπορεί όλο αυτό να ξεκινάει και ως κίνημα, που θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε κόμμα. Μπορεί αυτό να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα.

K οπως ΚΥΜΑ

Κ οπως ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ οπως ΚΙΝΗΜΑ

Κ οπως ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ οπως ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Κ οπως ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κ οπως ΚΑΘΑΡΣΗ

Κ οπως ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

ΥΓ.Η Μαρια ενεργοποιησε το κοινωνικό σύνολο

Κ μας ΚΑΛΕΣΕ

να αυτενεργησουμε

Εμεις-οι απλοί πολιτες-

νοιαζομαστε

November 2, 2025

Πάντως η ίδια η Μαρία Καρυστιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα Καθημερινή είχε πει: «Εγώ δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο. Επιθυμώ, πάντως, όπως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούργιο. Είμαι και εγώ στο 25%», τόνισε αναφερόμενη σε κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων πιθανόν να τη στήριζε.

«Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει, να βγαίνει κάτι καινούργιο με όραμα και με σχέδιο, γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχθώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του. Κάτι που δεν θα αλλάξει στη διαδρομή και θα μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο».