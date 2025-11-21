MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πειραιάς: Πώς έγινε το τραγικό συμβάν με την 13χρονη που πνίγηκε σε ειδικό σχολείο ενώ έτρωγε – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγικό περιστατικό, με τον θάνατο ενός 13χρονου κοριτσιού συνέβη νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση προς το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 13χρονο κοριτσάκι, τρώγοντας το δεκατιανό του εμφάνισε σημάδια πνιγμού.

Όπως αναφέρεται σε άτυπη ενημέρωση από πλευράς του υπουργείου, παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.

Τέλος, στην ενημέρωση αναφέρεται ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα.

Πειραιάς Πνιγμός Σχολείο

