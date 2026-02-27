MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παύλος Ασλανίδης για το βίντεο Καρυστιανού: Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αρνητικές αντιδράσεις προκάλεσε σε μερίδα γονέων θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη το βίντεο που δημοσιοποίησε η Μαρία Καρυστιανού, λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική σύγκρουση.

Ο Παύλος Ασλανίδης φιλοξενήθηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», εκφράζοντας τη διαφωνία του.

Ο κ. Ασλανίδης αναφέρθηκε σε εκδήλωση μνήμης στην Καισαριανή, όπου γονείς πληροφορήθηκαν για το περιεχόμενο του βίντεο. Όπως υποστήριξε, αρκετοί σοκαρίστηκαν από τις εικόνες, τις οποίες χαρακτήρισε ιδιαίτερα σκληρές.

Ο νέος πρόεδρος του συλλόγου των θυμάτων στα Τέμπη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όσοι γονείς ήταν εκεί και πληροφορήθηκαν για το βίντεο, σοκαρίστηκαν. Δεν τους άρεσε. Η γυναίκα μου έκλαιγε όταν άκουσε αυτό το βίντεο. Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί. Εγώ είδα το όνομα του γιου μου γραμμένο σε ένα μάρμαρο και λύγισα μπροστά στον κόσμο».

Σχετικά με την κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης σημείωσε ότι αυτό είναι δικαίωμα του καθενός, αλλά το timing για κάτι τέτοιο δεν ήταν σωστό. 

Μαρία Καρυστιανού Παύλος Ασλανίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Σοφία Δανέζη: Δεν θα ξαναπήγαινα στο Big Brother, τελειώσαμε, το ζήσαμε αυτό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Επίδομα Παιδιού: Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του 2026

ΔΙΕΘΝΗ 12 λεπτά πριν

Bobby J. Brown: Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 62 ετών, εγκλωβίστηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αχυρώνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αναστάτωση σε σχολείο στου Ρέντη: 85χρονος απείλησε με αεροβόλο μαθητές επειδή τον ενοχλούσαν

ΔΙΕΘΝΗ 37 λεπτά πριν

Τζέφρι Έπσταϊν: Προσπάθησε να αγοράσει παλάτι στο Μαρόκο μια ημέρα πριν συλληφθεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Βουλή: Ο Μητσοτάκης άφησε λουλούδι στο γραφείο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη που έφυγε από τη ζωή στα 57 της