Παύλος Ασλανίδης για το βίντεο Καρυστιανού: Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα

Αρνητικές αντιδράσεις προκάλεσε σε μερίδα γονέων θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη το βίντεο που δημοσιοποίησε η Μαρία Καρυστιανού, λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική σύγκρουση.

Ο Παύλος Ασλανίδης φιλοξενήθηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», εκφράζοντας τη διαφωνία του.

Ο κ. Ασλανίδης αναφέρθηκε σε εκδήλωση μνήμης στην Καισαριανή, όπου γονείς πληροφορήθηκαν για το περιεχόμενο του βίντεο. Όπως υποστήριξε, αρκετοί σοκαρίστηκαν από τις εικόνες, τις οποίες χαρακτήρισε ιδιαίτερα σκληρές.

Ο νέος πρόεδρος του συλλόγου των θυμάτων στα Τέμπη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όσοι γονείς ήταν εκεί και πληροφορήθηκαν για το βίντεο, σοκαρίστηκαν. Δεν τους άρεσε. Η γυναίκα μου έκλαιγε όταν άκουσε αυτό το βίντεο. Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί. Εγώ είδα το όνομα του γιου μου γραμμένο σε ένα μάρμαρο και λύγισα μπροστά στον κόσμο».

Σχετικά με την κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης σημείωσε ότι αυτό είναι δικαίωμα του καθενός, αλλά το timing για κάτι τέτοιο δεν ήταν σωστό.