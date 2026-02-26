MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο – κάλεσμα της Καρυστιανού για τα συλλαλητήρια των Τεμπών: Όταν το κράτος θέλει να ξεχνάμε, οφείλουμε να θυμόμαστε

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με ένα βίντεο, η Μαρία Καρυστιανού, απευθύνει κάλεσμα στα συλλαλητήρια, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ημέρα συμπλήρωσης τριών χρόνων από το έγκλημα στα Τέμπη.

Η μητέρα της Μάρθης που ήταν ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας που έλαβε χώρα πριν από τρία χρόνια και βύθισε στο πένθος ένα ολόκληρο έθνος, ανέβασε βίντεο στον λογαριασμό της, στο οποίο έχουν καταγραφεί οι εκκλήσεις για βοήθεια από τους παγιδευμένους στο τρένο επιβάτες, καθώς και οι ανατριχιαστικοί ήχοι της φονικής μετωπικής σύγκρουσης του Intercity με την εμπορική αμαξοστοιχία.

Στην ανάρτηση η Μαρία Καρυστιανού, αναφέρει: «Για κάποιους ήταν δυστύχημα, για εμάς ένα διαχρονικό έγκλημα που πάγωσε τον χρόνο. Τα 57 θύματα δεν ήταν απλοί αριθμοί ήταν πρόσωπα με ζωή, με όνειρα, με οικογένειες. Μια ολόκληρη γενιά που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Η μνήμη δεν κρατιέται ζωντανή μόνο μέσα από τις συγκεντρώσεις, αλλά από την ευθύνη όλων μας που εδώ και τρία χρόνια ζητά απαντήσεις. Δεν ζητάμε εκδίκηση, διψάμε για δικαιοσύνη.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου κατεβαίνουμε ξανά στο δρόμο για να ενώσουμε τις φωνές μας, τις μνήμες μας, να απαιτήσουμε λογοδοσία, για τα παιδιά μας που χάθηκαν, για τις 57 ψυχές που ζητούν δικαίωση κι αλήθεια, για να μην συμβεί ποτέ ξανά, για την καλύτερη Ελλάδα που άξιζε στους 57, που αξίζει σε όλους μας.

Γιατί όταν ένα κράτος φροντίζει να ξεχνάμε, εμείς οι πολίτες οφείλουμε να θυμόμαστε».

Δείτε το βίντεο:

Μαρία Καρυστιανού Τέμπη

