Πάτρα: Οι νεκρές αδερφές βρέθηκαν η μία δίπλα στην άλλη – Τουλάχιστον 4 με 5 μέρες σε προχωρημένη σήψη

Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Πάτρας ο εντοπισμός δύο ηλικιωμένων αδελφών, οι οποίες βρέθηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι τους, το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή της Εγλυκάδας.

Οι σοροί των δύο γυναικών, ηλικίας 66 και 68 ετών, εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δείχνει ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει τουλάχιστον τέσσερις με πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό τους.

Βρέθηκαν η μία δίπλα στην άλλη

Οι δύο αδελφές, που αντιμετώπιζαν σοβαρά κινητικά προβλήματα – με τη μία να είναι κλινήρης – εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι τους, επί της οδού Μαραθωνομάχων. Η μία βρισκόταν στο κρεβάτι και η άλλη δίπλα της, στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, οι γυναίκες ζούσαν απομονωμένες και χωρίς ιδιαίτερες κοινωνικές επαφές.

«Ζούσαν μόνες τους απομονωμένα, δεν είχαν πολλές επαφές. Δεν είχαν οικογένεια, παιδιά, μόνο κάποιο συγγενή στην Αθήνα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Γείτονες ειδοποίησαν τις Αρχές

Η κινητοποίηση των Αρχών προκλήθηκε όταν περίοικοι, ανήσυχοι επειδή δεν είχαν δει τις γυναίκες για ημέρες, ειδοποίησαν την Αστυνομία. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και με τη συνδρομή κλειδαρά εισήλθαν στο σπίτι, όπου και εντόπισαν τις δύο σορούς.

Το σπίτι ήταν κλειδωμένο, ενώ το εσωτερικό του βρέθηκε τακτοποιημένο, χωρίς ενδείξεις παραβίασης ή πάλης.

Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια

Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Στον χώρο εντοπίστηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, λάμβαναν οι δύο γυναίκες, οι οποίες φέρεται να αντιμετώπιζαν και προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου τους.