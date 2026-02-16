MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδελφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο αδελφές ηλικίας 66 και 68 ετών εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι τους στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News και οι δύο αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας — η μία ήταν κατάκοιτη, ενώ η δεύτερη σχεδόν κατάκοιτη.

Η ειδοποίηση στις Αρχές έγινε από άτομα του περιβάλλοντός τους, με αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Οι άνδρες της Αστυνομίας μπήκαν στο διαμέρισμα με τη βοήθεια κλειδαρά, όπου και εντόπισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ούτε αυτοκτονίας, ενώ όλα δείχνουν ότι οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

