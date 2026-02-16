MENOY

Νηπιαγωγός κινείται νομικά κατά του δημοσίου – Την υποχρέωσαν να γυρίσει στο σχολείο με σπασμένο πόδι

Μήνυση κατά του δημοσίου για ηθική βλάβη θα καταθέσει νηπιαγωγός μετά από ατύχημα που είχε εν ώρα εργασίας και έσπασε το πόδι της. Μάλιστα, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο νηπιαγωγείο πριν αναρρώσει πλήρως και χωρίς η κακοτεχνία, από την οποία προήλθε ο τραυματισμός της, να έχει διορθωθεί.

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha το πρωί της Δευτέρας (16.2.26), η αναπληρώτρια νηπιαγωγός έσπασε το πόδι της πέφτοντας από ένα σκαλί στο νηπιαγωγείο στου Ζωγράφου. ώρα μαθήματος σε σχολείο στου Ζωγράφου, τον Νοέμβριο του 2023.

Στο συγκεκριμένο σκαλί, εξαιτίας της κακοτεχνίας έχουν πέσει και μαθητές. 

Στη νηπιαγωγό τοποθετήθηκαν λάμες, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα ενώ ο γιατρός της, της είπε πως χρειάζονται τέσσερις  μήνες να μείνει στο σπίτι για να αποκατασταθεί το πόδι της.

«Οι αναπληρωτές δικαιούμαστε 15 μέρες άδεια ετησίως, με αποτέλεσμα να πρέπει να επιστρέψω στο σχολείο με πατερίτσες. Όταν γύρισα το σημείο με την κακοτεχνία υπήρχε», ανέφερε η νηπιαγωγός.

