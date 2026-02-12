Νεκρός 27χρονος εκπαιδευτικός στο Ρέθυμνο: Τον έψαχνε για ώρες η αδερφή του – Η τραγική ειρωνεία με την απώλεια της μητέρας του

Νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του στο Ρέθυμνο ένας 27χρονος αναπληρωτής εκπαιδευτικός, χθες Τετάρτη.

Ο νεαρός άνδρας με καταγωγή από τη Λάρισα, δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ώρες, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει το fonimaleviziou.gr, να υπάρχει ανησυχία στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Ο 27χρονος Θ. Ζ. βρέθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η ΕΛ.ΑΣ., ενώ, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.’

Ο θάνατος της μητέρας του

Τραγική ειρωνεία είναι ότι τον Οκτώβριο του 2016, πριν από σχεδόν 10 χρόνια, είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών και η μητέρα του.

Λόγω του θανάτου του 27χρονου, τοπική κοινότητα και δήμος Τυρνάβου, σύμφωνα με το paidis.com, προσανατολίζονται να ακυρώσουν τις καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά της Δ.Ε. Δένδρων.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο χωριό Πλατανούλια, στη Λάρισα.