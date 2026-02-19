MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μυτιλήνη: Σε γραφείο μετακινείται την Τρίτη η νηπιαγωγός την οποία κατήγγειλαν γονείς για λεκτική βία

Σε γραφείο εκπαίδευσης μετακινείται από την Τρίτη η νηπιαγωγός την οποία κατήγγειλαν γονείς για λεκτική βία απέναντι στα παιδιά του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου όπου πρόσφερε τις υπηρεσίες της δήλωσε στην ΕΡΤ Β. Αιγαίου η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου κ. Στρατάκη.

 Επιπρόσθετα, όπως είπε, θα γίνουν και όλες εκείνες οι διαδικασίες που απαιτούνται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με την νηπιαγωγό. Ακόμα και την εποχή που υπηρετούσα ως Διευθύντρια εκπαίδευσης μου είχαν γίνει καταγγελίες από γονείς ότι στο νηπιαγωγείο που υπηρετούσε, απευθυνόταν στα μικρά παιδιά με φωνές και γενικότερα λεκτική βία. Τότε σε συνεργασία με τον Εισαγγελέα την παραπέμψαμε στο Νοσοκομείο προκειμένου να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Κρίθηκε ότι δεν αντιμετώπιζε ψυχιατρική διαταραχή και δεδομένου ότι η συμπεριφορά της εξακολουθούσε να είναι προβληματική την μετακινήσαμε σε γραφείο για να παρέχει διοικητικό έργο.

Δυστυχώς, αυτή τη φορά, στις προφορικές καταγγελίες γονιών καθυστερήσαμε να αντιδράσουμε δήλωσε η κ. Στρατάκη αλλά όταν έλαβα γνώση του προβλήματος προχωρήσαμε άμεσα στη λήψη μέτρων.

