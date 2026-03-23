Με τρεις παρελάσεις θα εορταστεί η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου στον Δήμο Παύλου Μελά

Με λαμπρότητα και επισημότητα θα εορταστεί η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου στον Δήμο Παύλου Μελά.

Οι εκδηλώσεις ανήμερα της 25ης Μαρτίου ξεκινούν στις 10:00 με την τέλεση της Δοξολογίας σε Ιερούς Ναούς της Σταυρούπολης, της Πολίχνης και της Ευκαρπίας. Ακολουθεί επιμνημόσυνη δέηση στα κατά τόπους Μνημεία – Ηρώα και στις 11:00 η παρέλαση σε κάθε δημοτική κοινότητα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 έχει ως εξής:

Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης

10:00 Τέλεση ∆οξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου.

10:15 Επιμνημόσυνη δέηση, εκφώνηση πανηγυρικού, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, μπροστά στο Δημαρχείο.

11:00 Παρέλαση στην οδό Μπουμπουλίνας.

Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης

10:00 Τέλεση ∆οξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος.

10:15 Επιμνημόσυνη δέηση, εκφώνηση πανηγυρικού, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, στο Μνημείο, μπροστά στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου.

11:00 Παρέλαση στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη.

Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας

10:00 Τέλεση ∆οξολογίας και εκφώνηση πανηγυρικού στον Ιερό Ναό Αγίων Γεωργίου & Χρυσοστόμου.

10:15 Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, στο Ηρώο της Πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου.

11:00 Παρέλαση στην οδό Πολυτεχνείου.

Δήμος Παύλου Μελά Παρελάσεις

