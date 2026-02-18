MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ληστεία σε βενζινάδικο στο Ηράκλειο με την απειλή κλαδιού – Δείτε φωτογραφία

THESTIVAL TEAM

Φορώντας μπλε και μαύρα μπουφάν με κουκούλες full face, δύο άγνωστοι εισέβαλαν σε βενζινάδικο στους Κουνάβους Ηρακλείου λίγο πριν ο υπάλληλος κλείσει το κατάστημα.

Οι δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορώντας γάντια, απείλησαν τον υπάλληλο με ένα χοντρό κλαδί, ζητώντας τα χρήματα από το ταμείο.

Ληστεία σε βενζινάδικο στο Ηράκλειο με την απειλή κλαδιού, δείτε φωτογραφία

Όπως αναφέρει το patris.gr ο υπάλληλος, έντρομος, υπάκουσε στις εντολές τους, άνοιξε το ταμείο και τους παρέδωσε 200 ευρώ. Στη συνέχεια, οι δράστες άρπαξαν πακέτα τσιγάρα και διέφυγαν πεζοί, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ηράκλειο Ληστεία

