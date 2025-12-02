Λάρισα: Κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα και σανό – Δείτε βίντεο
Γάλα και σανό έριξαν κτηνοτρόφοι στη Λάρισα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.
Οι αγρότες, παρά τις συστάσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να μη στοχοποιούν τελωνεία και λιμάνια παραμένουν στα μπλόκα και συνεχίζουν τους αποκλεισμούς δρόμων.
Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας μπήκαν στο κέντρο της Λάρισας με τρακτέρ. Εκεί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα, πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό. Η κινητοποίηση έρχεται σε συνέχεια των συνεχών πιέσεων που ασκούν οι κτηνοτρόφοι για ζητήματα όπως οι τιμές παραγωγού και τα κόστη παραγωγής.
Πού υπάρχουν μπλόκα
Εκτός από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα το βράδυ της Δευτέρας, περίπου 100 αγρότες προχώρησαν σε κλείσιμο του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων τον οποίο, όπως είπαν, θα κρατήσουν κλειστό μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αγρότες στο σημείο θα επιτρέπουν μόνο την έξοδο των ελληνικών φορτηγών με προϊόντα προς εξαγωγή. Στις 6 θα τον ανοίξουν ξανά για να αποσυμφορηθεί η κίνηση και στις 12 το βράδυ θα τον ξανακλείσουν.
Εικόνες και βίντεο: protothema.gr
