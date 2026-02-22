Καθαρά Δευτέρα: Πέντε κοντινές αποδράσεις από τη Θεσσαλονίκη για ιδανικά Κούλουμα

Η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για μια σύντομη απόδραση στη φύση, μακριά από τον θόρυβο της πόλης.

Για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκη, οι επιλογές είναι πολλές και σε μικρή απόσταση, συνδυάζοντας βουνό, θάλασσα και παραδοσιακά έθιμα. Ακολουθούν πέντε προορισμοί που προσφέρονται για μονοήμερη ή ολιγοήμερη εκδρομή και υπόσχονται αυθεντικά Κούλουμα.

1. Χαλκιδική – Κούλουμα δίπλα στη θάλασσα

Σε απόσταση μόλις μίας ώρας, η Χαλκιδική αποτελεί σταθερή αξία για τους Θεσσαλονικείς. Περιοχές όπως η Κασσάνδρα και η Σιθωνία προσφέρουν ανοιχτούς χώρους για πέταγμα χαρταετού, πικνίκ δίπλα στο κύμα και παραδοσιακές γεύσεις σε ταβέρνες. Αν ο καιρός το επιτρέψει, πολλοί τολμούν ακόμη και μια χειμερινή βόλτα στην παραλία.

2. Όλυμπος – Φύση στους πρόποδες των θεών

Ο Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τη φύση. Το Λιτόχωρο, στους πρόποδες του βουνού, προσφέρει παραδοσιακή ατμόσφαιρα, διαδρομές στη φύση και εξαιρετικό φαγητό. Το τοπίο είναι ιδανικό για οικογένειες και παρέες που θέλουν να γιορτάσουν την ημέρα με θέα μοναδικής ομορφιάς.

3. Λίμνη Κερκίνη – Εμπειρία δίπλα στους υγροβιότοπους

Η λίμνη Κερκίνη, ένας από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της χώρας, προσφέρει ένα διαφορετικό σκηνικό για την Καθαρά Δευτέρα. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν βαρκάδες, παρατήρηση πουλιών και γεύματα σε παραδοσιακές ταβέρνες με τοπικά προϊόντα.

4. Νάουσα – Παράδοση και γραφικά τοπία

Η Νάουσα συνδυάζει όμορφα το φυσικό περιβάλλον με την παράδοση. Το Άλσος του Αγίου Νικολάου αποτελεί δημοφιλή χώρο για Κούλουμα, ενώ η πόλη φημίζεται για τη γαστρονομία και το κρασί της. Είναι ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν βουνό χωρίς μεγάλη απόσταση.

5. Λουτρά Πόζαρ – Χαλάρωση και ευεξία

Τα Λουτρά Πόζαρ, στην Αριδαία, αποτελούν έναν από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς. Οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν το πέταγμα του χαρταετού με χαλάρωση στα ζεστά ιαματικά νερά, μέσα σε ένα καταπράσινο φυσικό τοπίο.