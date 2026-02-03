Καταγγελία εργαζομένων οδηγών στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Από το 2022 ως τώρα έχουν καεί 20 αστικά λεωφορεία, ελλιπής η συντήρηση

Η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που εκτελεί αστικά δρομολόγια – μετά από σύμβαση με ΟΣΕΘ- έρχεται να προστεθεί σε ένα παρόμοιο συμβάν που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή όπου λεωφορείο του ΚΤΕΛ Σερρών που επίσης εκτελούσε δρομολόγια αστικής γραμμής έπιασε φωτιά και κάηκε. Και στα δύο συμβάντα ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Τα δυο συμβάντα δεν είναι τα μοναδικά. Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Επιχείρηση ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Ε.Κ.Θ.), κ. Παύλος Κοσκόζης από το 2022 έως σήμερα είχαμε συμβάντα με φωτιά σε 20 λεωφορεία ενώ αναφέρει ότι η συντήρηση των λεωφορείων είναι ελλιπής.

Βίντεο από τη σημερινή φωτιά:

«Εμείς έχουμε ενημερώσει το υπουργείο Μεταφορών, τον ΟΣΕΘ, το υπουργείο Εργασίας, την Επιθεώρηση εδώ και 1,5 χρόνο ότι έχουμε ελλιπή συντήρηση στα λεωφορεία. Από το 2022 μέχρι τώρα έχουν καεί γύρω στα 20 λεωφορεία. Τα 14-15 είναι του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, τρία του ΚΤΕΛ Σερρών και δύο του ΚΤΕΛ Κιλκίς από ότι ξέρω. Έχουν ενημερωθεί με επιστολή αλλά αδιαφορούν ενώ παράλληλα ζητήσαμε και συνάντηση στο υπουργείο για να τους θέσουμε τα προβλήματα αλλά αδιαφορούν» τόνισε ο κ. Κοσκόζης.

Περίπου 150 λεωφορεία όπως είπε ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Κ.Θ. είναι EURO 5 δηλαδή «τελευταίας 15ετίας» ωστόσο όπως εξήγησε «δουλεύουν 30 ημέρες το μήνα, δεν σταματούν καθόλου» και με ελλιπή συντήρηση καταγράφονται τα συμβάντα με τις φωτιές.

«Περιμένουν λένε να έρθουν τα καινούργια και τα ηλεκτρικά οχήματα αλλά μέχρι τότε τι γίνεται; Θα καεί άνθρωπος και μετά θα είναι αργά μετά όλοι θα σκύψουν το κεφάλι. Για αυτό τους θέσαμε στο υπουργείο προ των ευθυνών τους» είπε ο κ. Κοσκόζης προσθέτοντας ότι τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ που εκτελούν τα δρομολόγια των αστικών γραμμών δεν διαθέτουν βιβλίο βλαβών.

«Δεν μπορεί ένα λεωφορείο αστικό να μην έχει βιβλίο βλαβών όπως προβλέπεται από το νόμο. Ο οδηγός στο βιβλίο όταν το αφήνει γράφει σε αυτό αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο όχημα έτσι ώστε να το δει ο υπεύθυνος τεχνικός και αν εκτιμά ότι το λεωφορείο είναι εντάξει να υπογράψει ότι μπορεί να εκτελέσει το δρομολόγιο. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο βιβλίο όπως έχουν όλα τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ» τόνισε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε, ότι σε συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί πριν από περίπου ένα χρόνο στον ΟΣΕΘ με παρουσία εκπροσώπου του Υπουργείου Μεταφορών οι εργαζόμενοι είχαν αναφερθεί στο θέμα του βιβλίου βλαβών και τότε «μας είχαν πει ότι αυτό είναι πολύ εύκολο θα γίνει και φυσικά δεν έγινε και δεν υπάρχει βιβλίο βλαβών».

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι το θέμα έχει τεράστιες διαστάσεις και ανησυχούν για την ασφάλεια των επιβατών αλλά και των οδηγών των λεωφορείων και επισημαίνουν ότι «εκτελούμε ένα μεταφορικό έργο που πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και το οποίο μεταφορικό έργο πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό με το χιλιόμετρο».

«Είναι υπεύθυνο το υπουργείο Μεταφορών και ο ΟΣΕΘ που δίνουν τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη για να εκτελείται το μεταφορικό έργο, θα πρέπει να κάνουν ελέγχους και να τηρούνται οι νόμοι» κατέληξε ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Κ.Θ.