“Ήρωας και αθάνατος” – Η νέα σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Ρόδο, όπου ένας 19χρονος στρατιώτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια άσκησης στο πεδίο βολής σε στρατιωτική μονάδα, όταν εξερράγη χειροβομβίδα.

Με μια νέα συγκινητική ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής ανάρτησης ο πατέρας του 19χρονου, αποχαιρετά τον γιο του και ραγίζει καρδιές.

Την ίδια στιγμή, ο 39χρονος επιλοχίας που επίσης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου. Οι γιατροί εκτιμούν πως θα ξεφύγει τον κίνδυνο αν και ήδη έχει γίνει ακρωτηριασμός στο ένα του χέρι.

«Ελλάδα πένθος φόρεσε γιατί ο Ραφαήλ σου στα χώματά σου έσβησε»

Η ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου:

«Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

από μια χειροβομβίδα,

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο Ραφαήλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι… καλό ταξίδι γιε μου.

Έκλεψα την μαντινάδα από ένα φίλο τον Νίκο Θεοδωράκη. Σας ευχαριστούμε όλους για την συμπαράσταση».