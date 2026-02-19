MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γαύδος: Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους 5 μηνών – Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επείγουσα αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωι της Πέμπτης από τη Γαύδο για την Κρήτη για ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών. Το μωράκι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και από το βράδυ της Τετάρτης η οικογένεια του, η γιατρός της Γαύδου και οι αρχές του νησιού ήταν σε συνεχή επικοινωνία για τη μεταφορά του στην Κρήτη.

Με το πρώτο φως της ημέρας ελικόπτερο του ΕΚΑΒ όπως φαίνεται στη φωτογραφία του ΕΡΤnews προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο του νησιού και πήρε το μωράκι το οποίο συνοδεύει η μητέρα του και η γιατρός της Γαύδου. Tο παιδάκι μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου οι γιατροί είναι ενήμεροι προκειμένου να του παράσχουν την καλύτερη ιατρική φροντίδα.

Αεροδιακομιδή Γαύδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πέραμος: Φωτογραφία από το αμάξι που χρησιμοποίησαν και έκαψαν οι απαγωγείς του 27χρονου δολοφονημένου – Tι βλέπει η ΕΛΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Ραγίζει καρδιές ο Νίκος Πλακιάς λίγο πριν την επέτειο για τα Τέμπη: “Δεν υπάρχει ζωή πια για εμάς”

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Ελληνική η 2η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Φάμελλος: Η κυβέρνηση υπερφορολογεί τους αδύναμους και προστατεύει τα καρτέλ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συνελήφθη 19χρονος στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” με 16 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τοποθετούνται πινακίδες σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή – Εργασίες συντήρησης στον Κ12