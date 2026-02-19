Γαύδος: Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους 5 μηνών – Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Επείγουσα αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωι της Πέμπτης από τη Γαύδο για την Κρήτη για ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών. Το μωράκι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και από το βράδυ της Τετάρτης η οικογένεια του, η γιατρός της Γαύδου και οι αρχές του νησιού ήταν σε συνεχή επικοινωνία για τη μεταφορά του στην Κρήτη.
Με το πρώτο φως της ημέρας ελικόπτερο του ΕΚΑΒ όπως φαίνεται στη φωτογραφία του ΕΡΤnews προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο του νησιού και πήρε το μωράκι το οποίο συνοδεύει η μητέρα του και η γιατρός της Γαύδου. Tο παιδάκι μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου οι γιατροί είναι ενήμεροι προκειμένου να του παράσχουν την καλύτερη ιατρική φροντίδα.
