ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών για την καταγγελία Σούντγκρεν ότι Βόλος και Πανσερραϊκός έστησαν τα μεταξύ τους παιχνίδια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προκαταρκτική έρευνα διεξάγει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, μετά την καταγγελία του Σουηδού ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν για χειραγωγημένα παιχνίδια στα περυσινά πλέι – άουτ της Σούπερ Λιγκ και ειδικότερα για τις αναμετρήσεις ανάμεσα στον Βόλο και τον Πανσερραϊκό.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί η συγκεκριμένη καταγγελία κι εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες σε βάρος εμπλεκόμενων προσώπων.

Διαβάστε επίσης: Οι παίκτες του Βόλου άδειασαν τον Σούντγκρεν: “Όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή”

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική έρευνα των Σερρών θα έχει ως αντικείμενο το σκέλος της καταγγελίας που αφορά την αναμέτρηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Πανσερραϊκό (για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό με γηπεδούχο την ομάδα της Μαγνησίας αρμοδιότητα έχει η Εισαγγελία του Βόλου). Η καταγγελία του Σουηδού ποδοσφαιριστή, που αγωνιζόταν πέρσι με την φανέλα του Βόλου, έγινε σε podcast της πατρίδας του.

Με ανακοινώσεις τους, τόσο η ΠΑΕ Βόλος όσο και η ΠΑΕ Πανσερραϊκός γνωστοποίησαν ότι κινήθηκαν με μηνύσεις εναντίον του 35χρονου αθλητή για συκοφαντική δυσφήμιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βόλος Πανσερραϊκός Σέρρες

