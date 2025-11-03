MENOY

Ο Βόλος κατέθεσε μήνυση για τις καταγγελίες του Σούντγκρεν – “Ντροπή σου”

Ο Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση για τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν και υπέβαλε μήνυση κατά του Σουηδού.

«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Sundgren shame on you».

Βόλος Ντάνιελ Σούντγκρεν

