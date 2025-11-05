Πανσερραϊκός: Καταθέτουμε μήνυση κατά του Σούντγκρεν μετά τις καφεινειακού τύπου δηλώσεις του

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν σε συνέντευξή του είχε καταγγείλει ότι τα παιχνίδια των playouts του Βόλου με τον Πανσερραϊκό ήταν στημένα για να σωθούν οι δύο ομάδες και να πέσει η Καλλιθέα στη Super League 2.

Μετά τους Θεσσαλούς και η ομάδα από τις Σέρρες αρνήθηκε τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ο Πανσερραϊκός εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Ντάνιελ Σούντγκρεν και μάλιστα αναφέρει, ότι θα καταθέσει μήνυση εις βάρος του ποδοσφαιριστή για τις «καφενειακού τύπου» δηλώσεις του, όπως χαρακτηριστικά λένε οι ιθύνοντες της ομάδας.

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός σεβόμενη την ιστορία της και όλα όσα πρεσβεύει ως σύλλογος και κινούμενη πάντα θεσμικά, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και προτίθεται να κατάθεση και αγωγή κατά του επαγγελματία ποδοσφαιριστή κ. Ντανιέλ Σούντγκρεν, μετά τις καφενειακού τύπου δηλώσεις σε μέσο της πατρίδας του», αναφέρει η ομάδα των Σερρών στην ανακοίνωσή της.